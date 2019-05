Het is vandaag... Hamburgerdag!

Koken & etenHet is International Hamburger Day. Hoe kun je die dag in stijl vieren? Met een burgertje natuurlijk. Uit een van de vele hamburgerzaken die ons land telt. Of je maakt gewoon zelf je favoriete versie. Met bacon, van de barbecue of van tonijn.

Burgerzaken, Burgertrut, Burger Bitch, Thrill Grill, BurgerCompany. Elk zichzelf respecterend dorp of stad(je) heeft tegenwoordig wel een gespecialiseerde hamburgerbar binnen de grenzen. De tijd dat alleen de big boys McDonald's en Burger King de enige ketens waren die onze burgerzin mochten bevredigen, ligt alweer ver achter ons.

De hamburger is nog steeds favoriet bij veel Nederlanders. We aten een paar jaar geleden gemiddeld 25 hamburgers per jaar en je kunt op steeds meer locaties eigenzinnige versies vinden van de vleesschijf-op-een-broodje. Neem Five Guys. De Amerikaanse keten (opgericht in 1986) deed in 2017 zijn intrede in Nederland, maar ziet in ons land inmiddels ruimte voor 20 vestigingen. Tot dusver zijn er 10 geopend en er zijn serieuze plannen om het trainingscentrum in ons land te vestigen.

Opwaarderen

De hamburger is nog steeds in opkomst, zegt Dennis van Asselt van vakblad Snackkoerier. Nieuwe cijfers over het aantal burgertjes dat we verorberen zijn niet voorhanden, maar duidelijk is wel dat zo'n beetje iedereen op de hamburger springt. ,,Aan de ene kant zie je dat de cafetaria's de hamburger opwaarderen. Ze gaan er creatiever mee om en hebben meer oog voor kwaliteit. Ze brengen ook meer soorten: drie of vier verschillende. En je hebt nog de vegetarische trend die daar doorheen fietst.”



Aan de andere kant zie je de topchefs die op de hamburger duiken. ,,Robert Kranenborg is er ook mee bezig in Thrill Grill", zegt Van Asselt. ,,In een van zijn video's laat hij zien dat het maken van een goede hamburger nog niet zo gemakkelijk is als je het goed wilt doen.”

Lees verder onder de video: zo maak je de beste burgers op de barbecue:

Daarnaast kan ons land bogen op nog een hele serie nieuwe burgerinitiatieven: van ‘Burger Me’ tot ‘Burger Business’. ,,Hamburgers zijn niet zo makkelijk te bezorgen als pizza, maar wel makkelijker dan friet", aldus Van Asselt. ,,En je hebt natuurlijk ook nog Five Guys en andere nieuwe bedrijven die vers centraal stellen.”

Dat kan McDonald's natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. De Amerikaanse marktleider is wakker geschud, aldus Van Asselt. ,,Die komen ook met gastronomische burgers zoals de Maestroburger. Je komt niet meer weg met alleen maar een gewone hamburger.”

De hele horeca is momenteel trouwens doordrenkt van lokaal, herkenbaar en vers. ,,Mensen willen weten dat het vlees van die en die boerderij komt en het brood van de bakker om de hoek", aldus de hoofdredacteur van Snackkoerier. ,,Voor die kwaliteit willen ze best meer betalen. Nee, van de hamburger -in welke variant dan ook- zijn we voorlopig nog niet af.”

Zin om een stel lekkere burgers te maken: hieronder vind je drie heerlijke recepten van Home Made Chefs: de crispy chicken skin burger, de tonijnburger en de BBQ-burger.

Volledig scherm Tonijnburger. © Home Made Chef

Volledig scherm Crispy chicken skin burger. © Home Made Chef