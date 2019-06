Het is vandaag sushidag (en zo maak je zelf lekkere)

Het is vandaag internationale sushidag. Een goed moment om lekker sushi te eten. Je kunt natuurlijk naar een restaurant gaan of ze laten bezorgen, maar je kunt ook lekker zelf aan de slag.

Sushifan Chris DeMay bedacht tien jaar geleden International Sushi Day. Het evenement op Facebook trok zoveel aandacht dat de dag sindsdien elk jaar wordt gevierd. Hoewel, gevierd...

Nederlandse restaurants lijken weinig aandacht te besteden aan het fenomeen, wellicht omdat het elke dag wel sushidag zou moeten zijn. Wie liever zelf de handen laat wapperen, kan onderstaande sushi van Home Made Chefs proberen.

Volledig scherm Oshi sushi met zalm © Home Made Chefs

Oshi sushi met zalm

Bereidingstijd: 1 uur / voor 4 personen

Ingrediënten voor de oshi sushi met zalm:

250 gram sushirijst

350 milliliter water

Sushi azijn, naar eigen smaak toe te voegen

Scheutje zonnebloemolie

2 eieren, losgeklopt

2 norivellen

1 komkommer, in dunne reepjes

300 gram gerookte zalm, aan plakjes

3 eetlepels hoisinsaus

Extra benodigdheden:

Oshi sushi vorm

Bereiden:

1. Spoel de rijst met water tot het spoelwater helder is. Laat de rijst 10 minuten rusten. Zet de rijst met 350 milliliter koud water op en kook circa 2 minuten op hoog vuur. Kook de rijst daarna verder, circa 5 minuten op middelhoog vuur. Draai het vuur nog lager en kook de rijst nogmaals circa 8-12 minuten op het laagste vuur. Draai het vuur uit en laat de rijst circa 15 minuten rusten met een theedoek en daarop de deksel op de pan. Spreid de rijst uit in een brede bak of kom zodat de rijst iets af kan koelen. Verdeel sushi azijn over de rijst tot elk korreltje glimt.

2. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en schenk het eimengsel in een pan. Laat het ei al roerend stollen. Laat afkoelen.

3. Druk voorzichtig de rijst in de oshi sushimaker op een norivel, verdeel komkommer, roerei, weer rijst en tot slot de plakjes gerookte zalm over de vorm. Druk goed aan en snijd de oshi sushi in gelijke plakken. Bestrijk met hoisinsaus.

Tip: als er een bereidingswijze op de verpakking van de gekochte sushirijst staat, houd die dan altijd aan.

Volledig scherm Spicy tuna roll © Home Made Chefs

Spicy tuna roll

Bereidingstijd: 1 uur / voor 4 personen

Ingrediënten voor de spicy tuna roll:

250 gram sushirijst

350 milliliter koud water

Sushi azijn, naar eigen smaak toe te voegen

2 blikjes tonijn à 185 gram

4 eetlepels mayonaise

2 eetlepels sambal

1 rode ui, gesnipperd=

4 norivellen

Extra benodigdheden:

Sushimatje

Bereiden:

1. Spoel de rijst met water tot het spoelwater helder is. Laat de rijst 10 minuten rusten. Zet de rijst met 350 milliliter koud water op en kook circa 2 minuten op hoog vuur. Kook de rijst daarna verder, circa 5 minuten op middelhoog vuur. Draai het vuur nog lager en kook de rijst nogmaals circa 8-12 minuten op het laagste vuur. Draai het vuur uit en laat de rijst circa 15 minuten rusten met een theedoek en daarop de deksel op de pan. Spreid de rijst uit in een brede bak of kom, zodat de rijst iets af kan koelen. Verdeel sushi azijn over de rijst tot elk korreltje glimt.

2. Meng de tonijn met de mayonaise, sambal en rode ui.

3. Verdeel de sushirijst over 3/4e van het norivel. Verdeel daarop het tonijnmengsel in het midden van de rijst. Rol de sushi strak op. Herhaal tot de rijst en vulling op zijn.

4. Snijd de sushi in stukjes.

Tip: als sambal iets te heet is, kun je de tonijn ook aan maken met sweet chilisaus.

Volledig scherm California roll © Home Made Chefs

California roll

Bereidingstijd: 1 uur / voor 4 personen

Ingrediënten:

250 gram sushirijst

350 milliliter koud water

Sushi azijn, naar eigen smaak toe te voegen

½ komkommer, in lange repen gesneden zonder zaadlijst

4 eetlepels mayonaise

90 gram surimi (krab), fijngesneden

4 velletjes nori

2 ½ eetlepels zwarte sesamzaadjes

1 avocado, in plakken

Extra benodigdheden:

Sushimatje

Plasticfolie

Bereiden:

1. Spoel de rijst met water tot het spoelwater helder is. Laat de rijst 10 minuten rusten. Zet de rijst met 350 milliliter koud water op en kook circa 2 minuten op hoog vuur. Kook de rijst daarna verder, circa 5 minuten op middelhoog vuur. Draai het vuur nog lager en kook de rijst nogmaals circa 8-12 minuten op het laagste vuur. Draai het vuur uit en laat de rijst circa 15 minuten rusten met een theedoek en daarop de deksel op de pan. Spreid de rijst uit in een brede bak of kom, zodat de rijst iets af kan koelen. Verdeel sushi azijn over de rijst tot elk korreltje glimt.

2. Meng de mayonaise met de fijngesneden surimi.

3. Leg een velletje nori op een sushimatje. Verdeel met natte handen een dunne laag rijst over het norivel en druk aan. Laat een rand van 1 cm vrij aan de onderkant. Bestrooi de rijst met sesamzaadjes. Draai het norivelletje met rijst voorzichtig om. Om plakken te voorkomen kun je hem op een stuk plasticfolie leggen.

4. Leg op 1/3e van de bovenkant een eetlepel surimi in een lijn op de rijst. Leg er vervolgens 1 tot 2 staafjes komkommer op en 1 tot 3 plakjes avocado. Rol het velletje stevig op met behulp van het sushimatje. Begin bij de bovenkant. Maak het vrijgelaten randje nat met water en rol dan verder op. Herhaal met de resterende velletjes nori.