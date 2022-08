Het lijkt hier wel Zuid-Frankrijk! Wijnboeren hopen op superoogst, maar er liggen nog gevaren op de loer

Hennie van der Most verkoopt iconisch restaurant bij A28 aan Chinees bedrijf (en er gaat veel veranderen)

Na het Duitse pretpark Wunderland Kalkar heeft Hennie van der Most ook zijn tot hotel en restaurant omgebouwde watertoren aan snelweg A28 van de hand gedaan. Een Chinese onderneming is de nieuwe eigenaar van De Koperen Hoogte en heeft grootse plannen met het gebouw. Van der Most wil zich vol op Rotterdam richten.

16 augustus