Het recept voor een langer leven: meer noten, minder bewerkt vlees

De onderzoekers van de Universiteit van Bergen ontwikkelden het model om inzicht te krijgen in de levensverwachting van mensen met een westers voedingspatroon. Ook wilden ze weten wat er met die verwachting gebeurt als mensen een gezonder voedingspatroon gaan volgen. Dat gezonde voedingspatroon ziet er zo uit: 400 gram groenten, 400 gram fruit, 225 gram volkoren granen en 25 gram noten per dag. Daarnaast op weekbasis 200 gram peulvruchten en 200 gram vis.

Bereken zelf je levensverwachting

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de online Food4HealthyLife Calculator, waarmee iedereen de gemiddelde gezondheidswinst van voedingsveranderingen kan berekenen. De calculator vraagt gebruikers waar ze wonen (China, Europa, Noorwegen of Verenigde Staten) en om leeftijd en geslacht.

Gebruikers vullen daarna voor veertien voedingsgroepen in wat hun huidige inname is en wat de nieuwe inname wordt. De calculator berekent vervolgens de gemiddeld verwachte toe- of afname aan levensjaren. De levensverwachting van een 30-jarige Europeaan kan ruim dertien jaar toenemen als het optimale voedingspatroon wordt gevolgd. Voor een 60-jarige Europeaan kan het oplopen tot ruim acht jaar.

Minder vlees, meer noten

De grootste winst valt te halen door het eten van meer noten, peulvruchten en volkoren granen, en juist minder rood en bewerkt vlees. Zo krijgt een 30-jarige er 1,8 jaar aan levensverwachting bij als hij stopt met het het eten van 50 gram bewerkt vlees per dag. En neemt hij in plaats daarvan iedere dag een handje noten, dan stijgt de levensverwachting met bijna 4 jaar.

Noten bevatten namelijk allerlei belangrijke voedingsstoffen, zegt diëtist Lobke Faasen. ,,Ze zitten bomvol onverzadigde vetten, die je beschermen tegen bepaalde hart- en vaatziekten. Ook is het een bron van antioxidanten, die bescherming bieden tegen schadelijke stoffen. Peulvruchten en volkoren granen zijn belangrijk vanwege de vele vezels die erin zitten. Die zijn onmisbaar voor gezonde darmen en ze geven je een verzadigd gevoel, waardoor je minder snel honger hebt.”

Westerse voeding is eenzijdig

Andrea Maier is hoogleraar gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en enthousiast over de calculator. ,,Het model is heel zorgvuldig samengesteld en geeft ons interessante informatie over voeding en veroudering. Onze westerse voeding is te eenzijdig, met veel vlees en veel koolhydraten.”

Dat blijkt ook uit dit model, zegt de verouderingsonderzoeker. ,,Je lichaam heeft verschillende bouwstenen nodig om de hersenen, organen en weefsels gezond te houden, en door gevarieerder en meer plantaardig te eten krijg je al die benodigde bouwstenen binnen.”

Beter eten dus, maar ook minder, zegt Maier. ,,Kwaliteit boven kwantiteit. We eten vaak veel te veel. Je hoeft helemaal niet zo bomvol te zitten na een maaltijd. Als we hier meer op letten kunnen we veel gezondheidsproblemen buiten de deur houden, zoals een hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, diabetes en obesitas. Met een langer en gezonder leven als gevolg.”

