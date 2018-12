Het recept voor ‘hamburger-worst’ bestond al in 1763

Waarschijnlijk stak de term hamburger met Duitse immigranten de Atlantische Oceaan over. Restaurants en cafés beginnen 'hamburger steaks' te serveren: ­gehakt rundvlees dat tot een platte bal wordt gevormd. Wanneer het broodje erbij komt, is onduidelijk.



Er doen allerlei verhalen de ronde, maar waarschijnlijk zijn het de 'lunch wagons' die vanaf 1870 de hamburger steaks tussen broodjes verkopen aan fabrieksarbeiders. In elk geval wordt de 'hamburger sandwich' in 1904 als een noviteit op de St. Louis World's Fair geïntroduceerd.



Ondanks pogingen tijdens de Eerste Wereldoorlog om het broodje om te dopen tot 'liberty sandwich' - Hamburg ligt in vijandelijk gebied - wordt de hamburger hét symbool van Amerika, vooral door ketens als White Castle en McDonald's die betaalbare uniforme broodjes hamburger aanbieden.



In 1971 gaat de eerste Nederlandse McDonald's open in Zaandam, maar daarvóór zijn de broodjes hier ook al bekend. Zo schrijft een journalist voor het Algemeen Handelsblad in 1939 over zijn reis naar de Verenigde Staten:



'Ik recommandeer u een "Hamburger", een sappig gehaktbiefstukje, smakelijk tusschen twee blaadjes blonde sla en het geheel weer tusschen twee plakken boter-druipende toast gepakt.'



Het duurt nog zo'n dertig jaar voor je de hamburger ook in Nederland kunt krijgen. Tijdens de Amerikaanse week bij Albert Heijn in 1967, bijvoorbeeld. In een ­advertentie voor Albert's Corner (waar je destijds kon eten) staan zeven hamburgers genoemd, waaronder de Texas, de Slim Jim, Louisiana, Gold Rush en Uncle Tom ('een dubbele hamburger met Italiaanse garnering: spaghetti, stukjes rolspek en tomatensaus').