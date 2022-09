Hier moet je op letten als je een pan aanschaft voor je inductiekookplaat

Koken & EtenSteeds meer mensen stappen over op inductie, maar vaak hebben we nog wel onze oude pannen die we gebruikten op onze gaskookplaat. Hoe weet je of ze ook geschikt zijn op inductie? Hier moet je op letten.

Bij koken op inductie ontstaat er een magnetisch veld tussen de pan en de kookplaat, daardoor wordt de pan warm, maar de plaat zelf blijft koel. Volgens de Consumentenbond moet een pan voor inductie een bodem hebben die magnetiseerbaar en geleidend is, het liefst met een bodem die vlak is. Pannen voor inductie hebben op de pan of de verpakking een symbool van een spiraal.

Dit zijn de beste inductiepannen

Pannen met een dikke bodem en opgebouwd uit verschillende lagen trekken het minst krom. Daarom zijn deze pannen het beste voor inductie, aldus de Consumentenbond op zijn website. Volgens Atag, leverancier van keukenapparatuur en consumentenelektronica, zijn pannen met het Class Induction-keurmerk de beste keuze.

Atag stelt dat je vooral geëmailleerde stalen (gietijzeren) pannen met een dikke bodem, pannen van roestvrij staal of vuurvast glas, pannen van roestvrij gelaagd staal of roestvrij ferrietstaal en aluminium met speciale bodem moet gebruiken op je inductiekookplaat. Pannen van koper, aluminium, aardewerk (keramiek, terracotta of porselein), regulier roestvrijstaal en kunststof zijn volgens de leverancier niet geschikt.

Pan van gas naar inductie: kan dat?

Je kunt verschillende testen doen om erachter te komen of je oude pannen geschikt zijn voor de inductiekookplaat. Allereerst is er de magneettest, waarbij je een magneet op de bodem van de pan legt. Blijft hij plakken, dan is de pan magnetiseerbaar en geschikt voor inductie.

Een andere test is de wiebeltest. Als een pan wiebelt op een plat vlak, maakt dat de pan nog niet ongeschikt voor inductie, stelt de Consumentenbond. Wel is er minder contact met de plaat, wat ten koste gaat van het rendement.

Volledig scherm Dit beeldmerk op de pan of op de verpakking laat zien dat hij geschikt is voor gebruik op een inductiekookplaat. © Getty Images

Beschadigde pannen niet gebruiken

Als je de pan op gas hebt gebruikt kan hij beschadigd zijn. Dit kan krassen maken op de nieuwe kookplaat, zegt de Consumentenbond vervolgens. Je kunt testen of je pan beschadigd is met de zogenaamde beschadigingstest. Plaats de pan op een krant en verschuif hem. Scheurt de krant, dan moet je de pan niet gebruiken op de inductieplaat.

Atag schrijf op zijn website dat inductiekookplaten zeer geschikt zijn voor het koken met snelkookpannen. ‘De kookzone reageert zeer snel, waardoor de snelkookpan ook snel op druk komt. Zodra u een kookzone uitschakelt, stopt het kookproces direct.’

