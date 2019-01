Hierdoor is de bloemkool uit de oven ineens zo populair (ook bij vleeseters)

Koken & etenEen hele bloemkool, soms gemarineerd of overgoten met een smeuïge saus, geroosterd in de oven. Recepten voor geroosterde bloemkool duiken overal op. Franse bloemkooltelers hebben zelfs net een bloemkoolapp gelanceerd. Hoe werd de bloemkool zo populair?

Misschien is het wel begonnen met de Israëlische kok Eyal Shani. Die werd in 2016 in één klap bekend doordat hij een hele bloemkool roosterde in de oven, nadat hij de groente eerst kort had gestoomd. Een openbaring, vonden veel andere chefs, die het voorbeeld van de kok volgden.

Franse boeren kwamen vorige week met Chou’time (letterlijk: kool-tijd) heet, een game die bloemkool weer hip moet maken voor jongere mensen. De groente past goed bij een dieet dat glutenvrij, vegan en vegetarisch is. In het spel leren de spelers over het telen van bloemkool en het bereiden van de traditionele ‘bloemkoolgratin’.

Een enorme bol op tafel is aantrekkelijk. Bovendien is bloemkool op die manier ook erg lekker, onvergelijkbaar met de stukgekookte bloemkool met een sausje waar veel mensen van gruwen. Groentegoeroe Yotam Ottolenghi maakte goede sier met zijn geroosterde bloemkool in zijn laatste kookboek Simpel dat in het najaar van 2018 verscheen. En online zijn er talloze recepten te vinden: van gemarineerd met kruiden als kurkuma en komijn zodat het perfect past bij een Indiase maaltijd of très Français met gesmolten kaas.

,,Zo lekker’’, zegt eetschrijver Susan Aretz van foodblog Smulpaapje over zo'n enorme kool uit de oven. ,,Hij staat ook op de kaart bij Bardak in Amsterdam. Typisch een gerecht voor de Israëlische keuken.’’



Ook Isabel Boerdam van foodblog De Hippe Vegetariër at dat gerecht bij Bardak. ,,En een paar jaar geleden at ik het als hoofdgerecht bij De Librije’’, herinnert ze zich. ,,Dat was een minibloemkool.’’



Rens Kroes at er ooit eentje in een restaurant in Australië en maakte haar eigen versie ervan. Supermarktketen Albert Heijn had de hele bloemkool uit de oven al twee jaar geleden in het kerstnummer van de Allerhande staan.

Foodtrendwatcher Esther Haanschoten snapt de toegenomen populariteit wel. Een maaltijd met groente in de hoofdrol past bij deze tijd. ,,We zien dat steeds meer mensen bewust of onbewust een dag of meerdere dagen in de week geen vlees eten. Dit komt door bewustwording, maar ook door het toenemende aanbod in vleesvervangers.’’

Heel leuk op tafel

Daarnaast is er volgens Haanschoten een groot aanbod aan kookboeken en recepten beschikbaar dat laat zien hoe makkelijk en snel je een lekker groentegerecht kan maken, waaronder de hele bloemkool uit de oven. ,,Naast dat een geroosterde bloemkool ontzettend makkelijk te maken is, staat het ook nog eens heel leuk op tafel en kan je er gezamenlijk van eten, bijvoorbeeld door de bloemkool te dippen in een lekkere dressing of saus met bijvoorbeeld tahin (sesampasta)’’, zegt ze.



,,Doordat je de bloemkool op tafel aansnijdt, doet het denken aan het aansnijden van een stuk vlees. Verder zie je de geroosterde bloemkool in veel verschillende varianten terugkomen. Zo worden ze gemaakt met alleen wat olijfolie en zout, maar ook met allerlei specerijen en kruiden.’’

Volledig scherm © Shutterstock

Bloemkool is sowieso populair, zegt de foodtrendwatcher. ,,Dat heeft te maken met een aantal aspecten. We zoeken vaker een alternatief voor vlees waardoor creaties bedacht worden zoals de bloemkoolsteak of een geroosterde bloemkool uit de oven. En bloemkool heeft van zichzelf een lichte smaak als je het vergelijkt met andere groenten zoals broccoli bijvoorbeeld. Daardoor gaat bloemkool goed samen met andere smaken.’’

Pizzabodem

Vanwege die neutrale smaak kan bloemkool zelfs als pizzabodem dienen. Haanschoten: ,,Dit speelt uiteraard weer in op de trend dat we meer groenten willen eten en soms moeite hebben om aan de 250 gram per dag te komen. En doordat bloemkool zo neutraal van smaak is kan je hem ook gebruiken als alternatief voor bijvoorbeeld rijst, de zogenoemde bloemkoolrijst.

Niet zo gek dat Jenny de Rooy vorig jaar een e-book uitbracht met recepten via FoodSwitch. Bloemkool is een gezonde groente, meldt het Voedingscentrum op de site. Zo bevat bloemkool veel vezels en voedingsstoffen en weinig calorieën. Precies de reden waarom De Rooy de bloemkool de hoofdrol laat spelen in haar boek. ,,Er staan drie recepten met een hele bloemkool’’, zo laat ze weten. ,,Daarnaast recepten zoals soepen, salades hoofdgerechten waarin bloemkool de hoofdrol speelt.’’