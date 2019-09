Hierdoor loopt fotografie van voedsel soms in de tienduizenden euro's

Het is een video waar je van gaat kwijlen. Alles glimt en spat en schittert. Een apparaat gooit fruit door een stroom suiker. De video die Business Insider (hieronder) vandaag publiceerde laat goed zien hoe de Amerikaans-Cubaanse food-fotograaf Steve Giralt te werk gaat. En ook waarom de kosten van reclamefotografie zo hoog kan oplopen.

Giralt gebruikt robots om zijn beelden te schieten. ,,We fotograferen koffie, likeur, make-up, noem het maar op”, vertelde hij eerder in een interview op het YouTubekanaal van B&H Photo Video. ,,Over het algemeen gebruiken we drie robots, één beweegt de camera, één giet bijvoorbeeld koffie en de andere robot de melk. Dan komen ze op hetzelfde samen in een groot, ongeordend glas. De robots zorgen ervoor dat iedere seconde geregisseerd kan worden. ,,We kunnen bijvoorbeeld ook regelen hoeveel tijd er tussen vallende ijsklontjes zit.”

Steve Giralt studeerde fotografie in New York en noemt zichzelf visual engineer. ,,Ik ben begonnen als commerciële fotograaf van stilstaande beelden. Wat er eigenlijk gebeurde was dat ik verveeld raakte met het werk. Op dat punt besloot ik verder te gaan met video’s en robots en andere bijzondere technieken.”

Zijn werk bereikt een groot aantal mensen. Hij werkt met grote merken zoals Starbucks en Pepsi. ,,Het is geweldig om je eigen gecreëerde visie voorbij te zien komen op Times Square.” Hoewel hij zijn werk relativeert (,,We zijn niet bepaald bezig met het bedenken van een nieuw levensreddend medicijn”) spat het plezier van zijn werk af: ,,We maken geweldige kunst dat tegelijkertijd producten verkoopt.”

Hoe goed

De extreem snelle fotocamera die Giralt gebruikt werkt alleen als er voldoende licht is. Het team heeft zelfs een op maat gemaakte lamp laten bouwen. ,,Het heeft me 15 tot 20 jaar gekost om te leren hoe ik deze manier van fotografie en techniek optimaal toepas. Je wordt gewoon beter en beter tot dat je merkt hoe goed je er eigenlijk in bent geworden.”

Dat kost veel geld. Een enkele dag filmen kost al snel tussen de 50.000 en 100.000 dollar. Niet zo gek, vindt foodstylist en -fotograaf Alexandra Schijf. ,,Het is meer werk dan mensen denken", vertelt ze telefonisch. ,,Het hangt er natuurlijk vanaf wat voor soort foto's je maakt. Ik doe veel kookboeken en daarbij kom je wel aan 12 foto's per dag.”

Voor zo'n foto wordt niet veel geknutseld: wat je ziet is wat je krijgt. ,,We zijn wel met drie à vier mensen bezig: koken natuurlijk, styling en fotografie. We koken iets hooguit iets korter of moffelen iets weg.” Dat kost ook veel tijd, want er moeten boodschappen gedaan, er moeten props (attributen) komen en die moeten weer teruggebracht. ,Maar in reclamefotografie is men bezig met steeds bijzonderder beelden. ,,Op maar op te vallen", aldus Schijf.

Dat zorgt voor stellages en bijzondere belichting. ,,Al die apparatuur vergt veel meer voorbereiding", aldus Schijf. ,,Het is meer kunst- en vliegwerk.” Voor dit soort foto's is ook veel nabewerking nodig, wat de prijs verder opdrijft. ,,In de Verenigde Staten zijn ze daarmee al heel verder. In Nederland doet Sander Deponti ook bijzondere dingen.”