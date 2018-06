Hiermee maak je de grappigste ijsjes zelf

VIDEO Waarom je het onderste puntje van je ijshoorn­tje beter niet opeet

22 juni De zomer is officieel begonnen, haal de cornetto’s maar uit de vriezer! Eerst komt het roomijs, dan het ijs in combinatie met het hoorntje en uiteindelijk het allerlekkerste: het onderste puntje vol met chocola. Maar volgens chemicus Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht) kun je dat deel van je ijsje maar beter niet opeten. Waarom dat zo is, vertelt hij in zijn college bij de Universiteit van Nederland.