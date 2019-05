Hiermee proberen moeders wereldwijd de melk voor hun baby te verbeteren

Op de Kop van Zuid komt nieuwe lunchroom in oud pakhuis

20 mei Al maanden lopen bouwvakkers af en aan in het Entrepotgebouw in Rotterdam. Het oude pakhuis op de Kop van Zuid is intern compleet vernieuwd. Woensdag opent er een vernieuwde Jumbo, daarna volgen nieuwe horecazaken. Zou het dit keer wel gaan bruisen?