Hierom mag teler Erik zijn asperges geen warme bedden geven

Op het erf van aspergeteler Erik Verhoeven in Cromvoirt staat een biomassakachel, verpakt in een blauwe zeecontainer. De metalen bak zou eigenlijk al op zijn landbouwgrond aan de Duinweg in Drunen moeten staan, om daar aspergebedden te verwarmen. Voor de vroege oogst wordt goed geld betaald.

De blauwe container gaat voorlopig echter nergens heen. De biomassakachel stoot stikstof uit en dat mag niet, zo dicht bij de beschermde natuur van de Loonse en Drunense Duinen. Verhoeven bromt dat er grotere vervuilers in de buurt zitten en dat er meer groene sabelsprinkhanen op zijn land leven dan in het natuurgebied, maar daar koopt hij niets voor. Zijn kachel staat nu al voor het derde jaar op rij stil.

Ongeloof

Het ziet er niet naar uit dat de aspergeteler alsnog vergunning krijgt om te stoken aan de Duinweg. Dat leidt tot groot ongenoegen en ongeloof bij Verhoeven, die de kachel in 2016 met overheidssubsidie aanschafte. Het apparaat kostte hem ruim 150.000 euro. Het Rijk betaalde daar 39.720 euro aan mee, met CO2-neutraal stoken als uitgangspunt. ,,Dan denk je toch dat je het goed doet als ondernemer. Niet dus.” De subsidie gaat in rook op. Figuurlijk dan.

Het voelt als pure geldverkwisting van de overheid: tienduizenden euro's geven voor een apparaat dat op een erf staat te verstoffen. Het leek in eerste instantie anders te gaan. Het eerste jaar was de kachel wel in gebruik, in afwachting van officiële toestemming. De vergunning kwam, maar de rechter vernietigde die na bezwaren van een buurman die profiteerde van het onderuitgaan van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De nabijheid van beschermde natuur gooit roet in het eten.

Brief

De aspergeteler schreef afgelopen najaar een brief aan minister-president Mark Rutte en smeekte de provinciale politiek om actie. Tot nu toe pakt alleen Lokaal Brabant de handschoen op. De partij stelde vragen aan het provinciebestuur, dat in zijn antwoorden wees op de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Verhoeven zit ondertussen met de gebakken peren. Elk jaar dat de kachel niet mag branden, scheelt hem naar eigen zeggen een ton aan omzet. Zo wordt het voor hem onmogelijk om de investering terug te verdienen. Wat hem steekt: ,,Door niemand ben ik gewaarschuwd voor wat er nu gebeurt. Niet door de installateur, niet door de Rabobank, niet door collega's, niet door de overheid, niet door de media."

Vervuilend

De ondernemer uit Cromvoirt dacht juist dat hij de beste keuze had gemaakt. ,,Eerst stookten we met dieselolie. Dat was helemaal vervuilend. Voor 2016 zijn we gaan kijken hoe het beter kan. We zagen af van gas omdat Groningen verzakt. Elektrisch bleek financieel niet haalbaar. Waterstof is nog ver van mijn bed. Daarom kwamen we uit bij deze biomassakachel."

Verhoeven is een relatief klein voorbeeld van een veel groter probleem. Nederland zette 11,4 miljard euro opzij voor subsidie aan biomassa-installaties. Weggegooid geld, concludeerde de Europese koepel van wetenschappers. Onderzoek leert namelijk dat het opwekken van energie met hout uit bossen zorgt voor méér CO2-uitstoot dan kolen en gas in plaats van minder. Door de nadelen geeft het Rijk sinds dit jaar geen subsidie meer voor de kachels als die van Verhoeven.

De teler weet van de nadelen. Bij hem komt er dus nog bovenop dat hij dicht bij beschermde natuur zit en dat hij daarom helemaal niet mag stoken. Toch hoopt hij alsnog toestemming te krijgen om de komende acht jaar zijn kachel te laten branden. Dan heeft hij zijn investering eruit en kan hij kiezen voor een nieuwe manier om de aspergebedden te verwarmen. ,,Misschien toch waterstof. Misschien dieptebronnen. Of toch elektrisch, als we toestemming krijgen om er zonnepanelen naast te zetten."

Pasen

In de container trekt Verhoeven het deurtje van de oven open. Daar gaan de oude pallets of geperste houtkorrels in die worden opgeslagen in de silo naast de container. De warmte van de oven gaat door buizen naar de leidingen die onder de aspergebedden liggen. Het witte goud steekt dankzij de warmte al vroeger de kop op. ,,Zodat mensen voor Pasen altijd asperges kunnen eten."

Volledig scherm Aspergeteler Erik Verhoeven bij zijn biomassakachel die niet mag branden. © copyright Marc Bolsius Juist die eerste asperges brengen goed geld op, omdat het aanbod de vraag dan nog niet overstijgt. Verhoeven verkoopt in het vroege voorjaar asperges die afkomstig zijn van een collega-teler die ook op de biologische toer is. ,,Zodat onze klanten niet misgrijpen." Dat het niet zijn eigen groente is, scheelt omzet. ,,70 procent van onze winst haal ik uit de verwarmde teelt. Zonder die opbrengst is het einde bedrijf. Terwijl mijn opvolger al klaar staat. Onze Edwin is 28 en zit al in de VOF."

Als Verhoeven terug kon in de tijd, had hij die biomassakachel niet gekocht. ,,Maar toen leek het voor mij de beste optie. We kregen er zelfs subsidie op. Geef ons dan nu ook een stempel om de kachel te laten branden."

Tunneltjes

Als het even kan, wil Verhoeven niet één maar drie hectare verwarmde aspergebedden. Hij heeft daarnaast nog zeven hectare, waar hij asperges teelt in plastic tunneltjes of in de koude grond.