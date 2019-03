High Friet gaat viral: ‘Boekingen stromen binnen’

Allerlei soorten verse thee, de welbekende zalmsandwiches, worstenbroodjes, scones, cupcakes en soepjes. Allemaal heel lekker, maar de High Tea kennen we nu wel. Bovendien is er één ding waar veel mensen ál-tijd zin in hebben: friet. En dus kwam In Alle St(r)aten met een High Friet. ,,Er is al High Bier, High Wine en High Tea. Bij alle buffetten krijgen we de vraag of er ook friet bij zit. Hoe oud het gerecht ook is, er blijft altijd vraag naar. We hebben om die reden nieuwe buffetten bedacht, waaronder ook de High Friet”, vertelt Kim van der Straten.