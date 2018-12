Hip Brits café doet avocado’s in de ban

Koken & etenTerwijl een gespecialiseerd avocadorestaurant nog maar net de deuren geopend heeft in ons land, schrapt een Brits, hip café de avocado van z’n menu. De reden? De lekkernij is milieubelastend.

,,Vanaf vandaag serveren we geen avocado’s meer. Dit. Is. Géén. Mop.” Met die onheilspellende woorden maakt het Wild Strawberry Cafe, een hippe eettent in Buckinghamshire, bekend dat ze de populaire fruitsoort van de kaart halen. ,,Een controversiële keuze? Zeker, net als eender wie zijn wij ook verknocht aan onze wekelijkse toast met avocado, maar we hebben hier lang en goed over nagedacht”, schrijven de eigenaars verder op Instagram.

Druk op het milieu

In de Instagrampost legt het restaurant verder uit waarom ze deze moeilijke keuze gemaakt hebben. De belangrijkste reden? De keuken werkt voor de rest vooral met lokale ingrediënten. Ze maken zich zorgen om de ecologische voetafdruk van de avocado, onder meer omdat die heel wat kilometers moet afleggen om bij hen te komen en voor illegale boskap in Mexico zorgt.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@wildstrawb_cafe) op 26 Nov 2018 om 22:15 PST

Het is waar. Zowat 10 jaar geleden had amper iemand überhaupt van het woord ‘avocado’ gehoord. Ondertussen heeft de vrucht met de grote ronde pit wereldwijd hartjes veroverd. Het bewijs: het afgelopen decennium is de consumptie van avocado’s al verdubbeld.



Volgens Anne Murcott, professor food studies van de universiteit van Londen, is slimme marketing de belangrijkste verklaring voor de populariteit. ,,De laatste jaren wordt de avocado voorgesteld als een superfood. Als je die dan overal ziet opduiken - in de supermarkt, bij je brunch, als aperitief bij een etentje of zelfs bij Weight Watchers - dan weet je dat deze trend niet meer gaat voorbij waaien.”

Maar die avocadoboom heeft wel een schaduwkant. Omdat wereldwijd de vraag blijft toenemen, zorgt dat voor problemen in exotischere landen die bekendstaan als avocadokwekers. Neem nu Mexico, waar er vaak illegale ontbossing plaatsvindt omdat mensen meer plantages willen om de vrucht te telen.

Veel water

Daarnaast is er nog de waterkwestie: avocadobomen slurpen veel water op om te kunnen groeien. Zo heb je voor één kilo tussen de 300 en 1.200 liter water nodig. In de ergste gevallen, zoals in de Chileense provincie Petorca heeft dat geleid tot een chronisch watertekort. Lokale bewoners moeten het vaak stellen met onhygiënisch water dat aangeleverd wordt door vrachtwagens.

Kan jij toch niet zonder de smeuïge lekkernij? Begrijpelijk. Maar dan zoek je best een exemplaar met een fairtradelabel. Als je uit eten gaat, weet je natuurlijk niet waar de avocado vandaan komt.



Daar heeft The Avocado Show een antwoord op. Eerder vertelden oprichters Ron Simpson en Julien Zaal aan Het Laatste Nieuws dat ze drie eisen stelden aan hun leverancier. ,,De avocado’s moeten rijp zijn, maar ook duurzaam en sociaal verantwoord geteeld”, legde Ron uit.



Om dit na te gaan, maakten de Amsterdammers een wereldreis. “Zo zijn we zelf op zoek gegaan naar de meest verantwoorde teelt van avocado’s”, aldus Ron. Over deze zoektocht maakte het duo een film, die vanaf januari online te zien zal zijn.