Hoe dit bedrijf biologisch voedsel naar de massa wil brengen

Organto is vijf jaar geleden opgericht in Canada en sinds vier jaar ook actief in Nederland. Het hoofdkantoor van Organto Europe is gevestigd in Breda, aan het roer staat Rients van der Wal. Aan ambitie geen gebrek bij de relatief jonge onderneming. ,,We willen doorgroeien tot de nummer één van de wereld.’’ Om dat voor elkaar te krijgen, is er flink wat werk aan de winkel.