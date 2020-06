Hoe een foutje in de productie resulteerde in een toetjeshit

Koken & eten Belgische horecaon­der­ne­mer verzint ludieke oplossing voor veiligheid: verkeers­licht naast de deur

11 juni Het Belgische café De Smoutpot heeft een originele manier gevonden om klanten duidelijk te maken of er nog plaats is of niet. Naast de deur kijk je nu uit op een verkeerslicht. Bij groen licht zijn er nog voldoende stoelen vrij, als het licht op oranje schiet kan men zich maar beter haasten en bij rood licht moet men een andere keer terugkomen, luidt de uitleg van de ondernemers Nelis Hiel en Anneke Buytaert.