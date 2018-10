Hoe is hagelslag eigenlijk ontstaan?

Nederland speelt in de Champions League van Geluk en van alle kinderen ter wereld zijn - volgens Unicef - Nederlandse het gelukkigst. Een van de oorzaken hiervoor zou zijn dat bijna nergens op aarde zo vaak gezamenlijk wordt ontbeten als bij ons. En wat maakt ons ontbijt zo de moeite waard? Volgens mij: chocoladehagel. Wij zijn het land van hagelslag, onze nationale identiteit.



De chocoladekorrels zijn namelijk typisch Nederlands en verder alleen te verkrijgen in België, Indonesië en Suriname. Hagelslag is het korfbal onder de broodbeleggers.



Over de vraag hoe hagelslag is ontstaan verschillen de verhalen. Ongeveer honderd jaar geleden zou de directeur van een dropfabriek tijdens een gure dag op het idee van hagel als broodbeleg zijn gekomen (het hagelde grote korrels).



Chocoladehagelslag kwam vijftien jaar later, toen chocoladefabrikant Venz (een ‘afkorting’ van De Vries en Zonen) de korrels begon te produceren.