Hoe kom je snel van de vakantiekilo’s af? Diëtist Jorieke geeft tips

Geen paniek. Het overkomt de beste, weet voedingsdeskundige Jorieke Borzek uit Enschede. En lekker genieten op z'n tijd, dat is volkomen normaal. Daar hoeft niemand een schuldgevoel over te hebben. Toch wegen veel mensen na de vakantie wat kilootjes méér en is het zaak daar zo snel mogelijk weer mee af te rekenen. Hoe?



,,Je kunt van die extra kilo’s afkomen door jezelf eerst af te vragen hoe je er precies áán bent gekomen’’, zegt Jorieke. ,,Heb je in je vakantie meer alcohol gedronken? Lang uitgeslapen en het ontbijt overgeslagen? Of zat je in een all-inclusiveresort en heb je te grote porties opgeschept? Kijk goed waar je valkuil lag tijdens de vakantie en corrigeer dat gedrag zodra je weer thuis bent.’’

Regelmaat

De regelmaat in je eetpatroon weer opzoeken is haar belangrijkste tip. En regelmaat begint bij planning. ,,Op vakantie ga je voor het gemak en laat je die planning vaak los. Je eet als je trek hebt. Of je eet wat je tegenkomt. Maar daardoor is het meteen ook lastiger om gezonde keuzes te maken. Nu je weer terug bent, kun je wél weer plannen. Dus denk goed na wat je de volgende dag wilt eten, wat je eventueel mee wilt nemen naar je werk en haal de ingrediënten daarvoor in huis. Zorg ervoor dat je gezonde snacks voor tussendoor in huis hebt; komkommertjes, paprika of cherrytomaatjes. Dat helpt als je overdag of ‘s avonds toch wilt snacken. En kies er ook bewust voor om meer water te drinken en meer groente en fruit te eten’’, adviseert Jorieke.

Vakantiegewoonten

Volledig scherm Op z'n tijd lekker genieten van een stuk chocola is volkomen normaal. ,,Maar wil je van de vakantiekilo's af, breng dan structuur aan in je menu's." © Frans Nikkels Bovenstaande maatregelen zijn volgens Jorieke genoeg om de helft van de verzamelde vakantiekilo’s al heel snel weer kwijt te raken. De andere helft is vaak wat hardnekkiger. ,,Die kun je kwijtraken door extra te bewegen. Je moet er wel voor in actie komen, want vakantiekilo’s zijn niet ‘tijdelijk’. Een deel van de extra kilo’s wordt omgezet in vet. Zeker als je bepaalde vakantiegewoonten, zoals een late-nightsnack, er thuis nog steeds in houdt, kunnen ze blijvend zijn.’’



Ook kinderen kunnen met extra vakantiekilo’s geconfronteerd worden. ,,We zien dat het met kinderen die al overgewicht hebben vaker misgaat op vakantie. Ze snoepen te veel, eten vaker patat. Grenzen stellen en structuur en regelmaat bieden is belangrijk voor hen, óók op vakantie.’’



Jorieke adviseert om na de vakantie een weekmenu in te stellen. ,,Dat is voor het hele gezin een goed plan. Met een weekmenu maak je minder snel ongezonde keuzes. Een weekmenu helpt ook als je vaak discussies hebt met moeilijk etende kinderen. Het geeft hen veel houvast en duidelijkheid.’’

Bij Diëtistenpraktijk Twente is het na de zomervakantie drukker dan anders. Mensen staan, vlak na hun vakantieperiode, open voor voedingsadviezen. Net als na de decembermaand. ,,Toch ervaren veel mensen nog een drempel om naar een diëtiste te gaan. Maar niemand hoeft bang te zijn voor wijzende vingertjes. We hebben immers allemaal onze issues. Mensen met overgewicht hebben vaak last van niet-helpende gedachten. Ze zijn kritisch op zichzelf, denken dat ze ‘het toch al verpest hebben’ en grijpen daardoor eerder naar ongezonde producten. Mijn advies: heb er vertrouwen in. En kun je dat niet zelf opbrengen, zoek dan iemand die je een boost kan geven.’’