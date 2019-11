Hoe krijg je genoeg jodium binnen als je zoutarm of koolhydraatarm eet?

Voedingsdeskundige Nicole de Roos. ,,Wie vier sneetjes brood per dag eet, krijgt al twee derde van de aanbevolen hoeveelheid jodium van 150 microgram binnen. Eet je weinig brood, of brood zonder bakkerszout, dan zul je jodium uit andere bronnen moeten halen, bijvoorbeeld uit zeevis, zuivel of eieren.”



,,Op de website van het Voedingscentrum kun je vinden wat de jodiumgehalten van deze bronnen zijn. Veel vitaminepreparaten bevatten jodium, maar visoliecapsules vaak niet, check het etiket goed. Zeewier (kelp) is door de wisselende hoeveelheid jodium geen betrouwbare bron.”



Waarom is jodium zo belangrijk? ,,Het is een mineraal dat belangrijk is voor de productie van schildklierhormonen. Bij een jodiumtekort werkt de schildklier trager. Dit kan zich uiten in klachten als gewichtstoename, het vaak koud hebben, traagheid en obstipatie. Overleg dan met de huisarts.”