Hoe kweek je truffels in eigen tuin?

,,In iedere tuin is truffelteelt mogelijk’’, zegt Evenaar. Maar truffels houden van kalk en dat betekent dat je goede truffelgrond in Nederland alleen vindt in Zuid-Limburg en langs de Noordzeekust. In de rest van het land zul je de grond kalkrijk moeten maken. Dat kan, maar sommige truffelsoorten stellen zulke hoge eisen dat het zelfs de professional niet lukt om die te kweken. De beroemde Italiaanse witte truffel is nog altijd niet getemd.



De beginner kan zich beter werpen op de teelt van soorten die het met de zuurgraad van de grond niet zo nauw nemen: de zomertruffel en de witte voorjaarstruffel die zelfs in ons land in het wild voorkomt en die in kalkrijke duinen is gevonden.



Evenaars truffelboompjes zijn niet goedkoop (de prijs begint bij 34 euro), maar wel gecertificeerd en gecontroleerd door de universiteit van L’Aquila, in de Abruzzen in Italië. Voor een boompje dat met de truffelschimmel is geënt betaal je 34 euro. Dat lijkt duur, maar als je rekent met een prijs van 400 euro per kilo voorjaarstruffels, en als je weet dat één truffelboom meer dan honderd truffels kan opleveren, dan lijkt het geen slechte investering.