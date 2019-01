Hoe Leo Boon geobsedeerd raakte door de ananas

,,Proef maar.” Fruit- en groenten-importeur Christiaan van Ravenswaaij heeft een goudkleurige ananas in mootjes gesneden en geeft ons een vorkje. Verser dan dit kan bijna niet; twee dagen geleden groeide deze vrucht nog aan de plant in Costa Rica. Omdat Van Ravenswaaij de ananassen heeft ingevlogen, zijn ze rijp. In tegenstelling tot de exemplaren die in Nederland in de supermarkten liggen, die nauwelijks geur hebben. Deze rijpe ruikt vol en zoet, het vruchtvlees is zacht en sappig en smelt bijna op je tong.



Lex Boon lacht - hij weet hoe een écht rijpe ananas smaakt, en hoe anders de exemplaren zijn die we in Nederland eten. ,,Sinds ik overal ter wereld zulke lekkere, rijpe ananassen heb gegeten, koop ik ze in Nederland bijna nooit meer.”



Hoe komt een mens aan een obsessie voor de ananas? ,,Jaren geleden woonde ik met mijn vriendin idyllisch op een woonboot aan de Amstel. We waren gelukkig. Dacht ik. Op een dag kwam ze thuis met een ananasplant van Ikea, een kleine aloë vera-achtige plant met een steeltje met een ananasje erop. Die had ze voor mij gekocht, een raar maar bijzonder cadeau. Niet veel later maakte ze het uit. Ze kreeg een nieuwe vriend en verhuisde met hem naar Berlijn. Ik bleef achter op onze woonboot met de ananasplant en zwaar liefdesverdriet, want ik had het niet zien aankomen.’'