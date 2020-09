Hoe maak je goed gegaarde risotto?

Hoe ging het ook alweer?

Even kort de stappen op een rij: ui fruiten, dan risotto meebakken. Vervolgens witte wijn toevoegen en inkoken, daarna met bouillon de risotto verder garen. Even laten rusten en dan afmaken met kaas, boter en eventueel andere lekkere dingen.

Wél roeren

Een goed gegaarde (risotto)rijstkorrel is zacht, maar nog een beetje al dente. Als je met je duim een korrel platdrukt op een bord, mag je geen witte puntjes in de korrel zien. Het zacht worden van de korrels noemen we gelering. Er kan gediscussieerd worden over de juiste bereiding van risotto: moet je nu wel of niet roeren tijdens de bereiding? Doen. Door voortdurend te roeren tijdens het garen, schuurt het zetmeel uit het korreloppervlak. Hierdoor bindt het kookvocht en krijgt het de juiste consistentie en smaak.