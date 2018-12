Hoe maak je zelf lekkere pesto? Chef Danny legt het uit

Lidl roept gourmet­saus terug wegens pepersaus­ver­war­ring

25 december Supermarktketen Lidl roept een verpakking met vijf gourmetsausjes terug vanwege een fout in de productie. Het gaat om sauzen van merk Delicieux. Er is per ongeluk pepersaus gedaan in het bakje waar eigenlijk knoflooksaus in had moeten zitten.