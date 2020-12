Hoe toverstafjes topkok Bart (33) geluk kúnnen brengen bij finale MasterChef

Waarschijnlijk is Bart van der Lee de eerste Nederlander die ooit meedeed aan de Britse MasterChef The Professionals. Dennis Collins uit Helmond, die al veertien seizoenen volgt van het tv-programma, kan zich niet heugen ooit een andere Dutchie te hebben gezien. ,,Misschien deed er een keer iemand mee aan een voorronde, maar die zie je niet op tv.” Collins is een van de vele Nederlanders die hopen dat Van der Lee (geboren in Doorn, woonachtig in Londen) er met de winst vandoor gaat. ,,Hij is heel enthousiast.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Helmonder - geboren in het Verenigd Koninkrijk - vindt Van der Lee geweldig. ,,Hij is een van de meest constante deelnemers. Bij de chef’s table, waar hij gisteravond moest koken voor al die chef-koks met Michelin-sterren, hield ik mijn hart vast. Maar hij is er gelukkig goed doorgekomen.” De chefs vielen over zijn kalfszwezeriken die niet zo knapperig waren als gehoopt en ook was het kruiden volgens een van de chefs niet geslaagd. Eerder ging het tijdens een uitzending bijna mis toen Van der Lee Indiaas moest koken. Logisch dat het ook wel eens wat minder loopt, vindt MasterChef-fan Collins. ,,Je hebt als chef altijd voorkeuren en gebieden waar je minder goed in bent.”

Het wordt een zware dobber want de andere twee koks zijn óók heel goed. De Brit Alex Webb en Nepalees Santosh Shah koken al wekenlang erg sterk, net als Van der Lee. ,,Ja, Santosh en Alex zijn ook allebei goed", vindt Collins. ,,Santosh maakt wel soms fouten met de presentatie van zijn gerechten en Alex is iets minder stabiel. Het is een van de zwaarste finales die we ooit hebben gezien. De afgelopen jaren zat ik al vaak heel snel goed met mijn inschatting van wie zou winnen.”

Volledig scherm Zonnevis die Bart bereidde. © Beeld uit de uitzending.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toverstokjes

Opvallend is dat de Britse finale van de kookshow twee koks telt met buitenlandse roots. Toch hebben zij veel fans, ook onder de Britten zelf. Op Twitter loven hun kookkunsten en hun karakter. ‘Mijn twee favorieten’, schrijft Chloe Cross. En Rachel Gooch oordeelt dat dit het beste seizoen ooit is. ‘Sally’ is helemaal verliefd op Bart. ‘Verslaafd aan Masterchef dit jaar. Totally in love with Bart.’



In de uitzending van gisteravond brachten de zelfgeknutselde toverstokjes van Van der Lees dochter geluk bij de tweede opdracht. Zijn zonnevis was volgens jurylide en chef-kok Marcus Wareing ‘een subliem staaltje kookkunst’ en zijn collega Monica Galetti vond het 'delicious’. ,,Ik ben blij dat je terug bent in de keuken.” In de eerste ronde - toen het minder goed ging - had hij ze niet bij zich. Misschien hielp het? ,,Wie weet”, antwoordde Van der Lee.

Nick Barker, een Britse kijker die in Gouda woont, is fan van Santosh. ,,Ze zijn alle drie leuk. Een Nederland, een heel jonge en een uit Nepal met mooie verhalen.” Neem zijn gerecht van gisteravond, dat hij opdroeg aan zijn moeder. ,,Hij vertelde over zijn moeder die hem elke dag lunch kwam brengen toen hij als 12-jarige kanalen groef. De tranen staan bijna in je ogen.” De lichte voorkeur heeft wellicht te maken met de tegenstelling tussen Bart en Alex aan de ene kant en Santosh aan de andere kant. ,,Bart is iets traditioneler, een aardige vent die technisch briljant is maar net dat ruwe kant mist, terwijl Santosh echt de grenzen opzoekt en overgaat.”



Fascinerend hoe een kookprogramma zijn aandacht vasthoudt, vindt Barker. ,,Ik vraag me weleens af waarom ik kijk, want ik ben niet zo gek op koken. Toch wil ik echt kijken. Misschien vanwege de spanning en de competitie. En al die verschillende persoonlijkheden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Santosh. © Beeld uit de uitzending.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De uitzending van de finale van MasterChef The Professionals is vanavond om 22.00 uur op BBCOne.

Zelf ook leren koken als een pro? Bekijk hier de beste tips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.