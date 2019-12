Hoe verzin je het: hutspot in een gourmetpannetje

De uitdaging is vandaag lastig voor Jet: vader Shaktie eet enkel en alleen Surinaams. In deze aflevering van Gourmet met Jet gaat ze langs bij Shaktie en zijn vrouw Marja en hun twee dochters Eva (6) en Kyra (3). Al van jongs af aan pikte hij de aardappels uit zijn roti. ,,Goed, dit wordt een heel leuke uitdaging”, ziet Jet al snel.



,,Ik zie dat je boerenkool hebt meegenomen”, zegt Marja terwijl ze enigszins angstig kijkt naar de houten krat van Jet die uitpuilt met verse boerenkoolbladeren. ,,Mijn boerenkool eet hij niet. Hij houdt niet van aardappelen.” Jet vind het nu al spannend, maar ze gaat haar uiterste best doen.



Jet en Shaktie bereiden samen de mini-avg (aardappelen-vlees-groente) alvast voor in de foodtruck van Shaktie, waarin hij normaal eten uit de Surinaamse keuken maakt op de markt. Normaal gourmet het gezin op z'n Surinaams met kruiden en marinades, maar de gourmetwens van Shaktie was deze keer om op z'n Nederlands te gourmetten.



De gehaktballetjes worden gerold, de hutspot gekookt en gestampt en de boerenkoolchips worden krokant gebakken. ,,Wat denk je?” vraagt Jet vol spanning terwijl ze het dienblad vol Hollandse kost omhoog houdt voor Shaktie. Hij kijkt bevreesd en zegt: ,,Het ziet er wel lekker uit, ik ben echt benieuwd.”

Eindoordeel

De tafel wordt vrolijk gedekt en de gourmet staat klaar. Ze beginnen tóch eerst met de Surinaams gekruide hapjes van Shaktie. Het moment van de waarheid breekt aan. Het is tijd voor het speciale Hollandse gourmetgerecht dat Jet en Shaktie in de Surinaamse foodtruck hebben bereid. ,,Durf je het nog aan?” vraagt Jet. ,,Jawel, ik durf wel”, zegt Shaktie met een nerveus lachje.

Volledig scherm Selfie met Jet en het gezin. Shaktie houdt van de Hollandse gourmetspecial. Een moment om vast te leggen. © Beeld uit de video De hutspot wordt opnieuw opgewarmd in een pannetje en de balletjes gaan op de grillplaat. De boerenkoolchipjes liggen al klaar, dus Shaktie moet er alvast eentje proeven. Dit wordt de eerste keer dat hij boerenkool proeft.

Hij neemt voorzichtig een hapje van het boerenkoolchipje en na even voorzichtig te hebben gekauwd, kijkt Shaktie verbaasd uit zijn ogen. Hij knikt enthousiast naar zijn gezin. ,,Ja, het is wél lekker!” zegt hij enthousiast. ,,Lekker, hè?” vervolgt hij tegen zijn kleinste dochter Kyra, terwijl zij ook een chipje eet.

Nu moet Shaktie nog de hutspot en de gehaktballetjes proberen. Hij haalt de hutspot uit zijn pannetje en wat balletjes van grill. Voorzichtig neemt hij een hapje. ,,Zo, die mag blijven! Hij is goed. Echt lekker!” roept hij. Jet haalt opgelucht adem en houdt haar hand op haar borst. De kinderen vinden het ook een succes. Kyra vindt het zo lekker dat ze denkt chocolade te proeven in de balletjes. ,,Ik neem het op als een compliment, want chocolade is lekker”, lacht Jet.

Het recept voor de mini-AVG vind je hieronder.

Volledig scherm Gourmetspecial van Jet van Nieuwekerk: Hutspot met boerenkoolchips en gehaktballetjes © 24Kitchen

Hutspot met gehaktballen en krokante boerenkoolchips

Ingrediënten

Hutspot

500 g kruimige aardappels

200 g uien

zout en peper

500 g winterpeen

4 el crème fraîche

Roomboter om in te bakken



Gehaktballen

1 sjalot

4 takjes krulpeterselie

75 g belegen boerenkaas (van een stuk)

300 g rundergehakt

2 tl Zaanse mosterd

Zout en peper

2 beschuitjes

Neutrale olie of boter om in te bakken



Boerenkoolchips

1/2 stronk boerenkool

2 el neutrale olie

3 tl kerriepoeder of (garam) massala

1/2 tl zout

Erbij: 3 el Zaanse mosterd



Extra nodig

Pureestamper, blokrasp, slacentrifuge, 2 bakplaten, bakpapier, gourmetstel

Bereiding

Totale tijd: 40 minuten

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Schil en halveer de aardappels. Pel en snipper de uien fijn. Doe de aardappels en uien in een pan, vul met water tot ze onderstaan. Voeg een flinke snuf zout toe en breng aan de kook.

3. Snijd ondertussen de winterpenen in blokjes. Voeg ze na 10 minuten koken bij de aardappels en uien en kook nog 10 minuten. Giet af, laat even uitdampen en stamp tot een grove hutspot met een pureestamper. Schep de crème fraîche erdoor.

4. Pel en snijd de sjalot ragfijn. Hak de peterselie fijn. Rasp de kaas.

5. Meng het gehakt met de sjalot, peterselie, mosterd, kaas, zout, peper en fijngemaakte beschuiten.

6. Maak kleine gehaktballetjes van het gehaktmengsel. Bewaar tot gebruik afgedekt in de koelkast.

7. Scheur de boerenkoolbladeren van de nerf af in kleinere ongeveer gelijke stukken. Was en droog ze in de slacentrifuge.

8. Meng in een kom de boerenkool, olie, kerriepoeder en zout door elkaar. Verdeel over twee met bakpapier beklede bakplaten. Spreid goed uit. Bak de chips in de oven in 6-7 minuten krokant. Houd goed in de gaten dat de blaadjes niet verbranden. Schep evt. een keer om tijdens het bakken.

9. Doe de extra mosterd in een kommetje. Leg de gehaktballen op een schaal of bord, doe de hutspot en de boerenkoolchips in schalen.

Aan tafel:

10. Zet alles op tafel. Bak in een scheutje olie of boter op de plaat de gehaktballetjes gaar. Bak de hutspot in een pannetje in een klontje boter. Eet met de boerenkoolchips en evt. extra mosterd erbij.

Tips van Jet

- In plaats van beschuit kan je ook oud witbrood nemen, maal dit dan fijn.

- Zorg ervoor dat je de kool goed uitspreidt over de bakplaat, zodat het goed krokant kan bakken.

- De boerenkoolchips kan je kruiden met een kerriemengsel of ras el hanout of welke smaak je maar wilt.