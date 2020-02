Hoe ziet ons eten er in de toekomst uit? Daarover woedt nu een strijd

Dat onze voedingsgewoonten een belangrijke verandering zullen doormaken in de komende decennia is vrijwel zeker. En we hebben haast. De Verenigde Naties hebben in 2015 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ geformuleerd die in 2030 moeten worden behaald. Veel van die doelen hebben met gezond en duurzaam geproduceerd voedsel te maken en we zijn met dat behalen van die doelen nog niet veel opgeschoten.