Hoe zussen Helen en Martine furore maken met plantaardige mayo

Koken & etenZussen Martine en Helen Hissink bedachten in 2018 een plantaardige en suikervrije mayonaise, eentje die niet te onderscheiden is van ‘echte mayo’. In een jaar tijd is hun merk The Mayo Sisters steeds groter geworden. Vanaf vandaag is hun mayo ook in Zweden online te bestellen.

Het begon allemaal aan het Scheldeplein in Amsterdam-Zuid: zussen Helen en Martine Hissink richtten in 2014 een ambachtelijke traiteur op, Chefs & Co. Hier verkochten ze huisgemaakte, luxe maaltijden. In 2016 gooiden de zussen het roer om en veranderden het concept naar Chefs Poulet & Frites. Onder die vlag verkochten ze allerlei soorten kip, friet en mayonaise. En die mayonaise maakten ze helemaal zelf.

,,De mayonaise maakten we toentertijd nog mét ei, maar zonder suiker”, vertelt Martine. De mayonaise had ‘een lekker Frans zuurtje’. Het product werd zo populair dat de zussen uiteindelijk een klein fabriekje vonden waar ze hun mayonaise konden produceren. In 2018 besloten ze de mayonaise veganistisch te maken en dus geen ei meer te gebruiken. ,,Het is niet alleen beter voor je gezondheid, maar ook voor het milieu”, legt Helen - die zelf ook veganistisch eet - uit. ,,De klanten proefden het verschil tussen vegan mayo en ‘normale’ mayo niet. Vanaf dat moment wisten we dat we een goed concept hadden bedacht: The Mayo Sisters.”

Internationaal doorbreken

Helen en Martine lanceerden The Mayo Sisters op de Horecava in 2020. Vanaf toen kwam er een aanloop naar veel grote bedrijven, en mochten ze hun product pitchen aan grote supermarktketens als Albert Heijn en Jumbo.

In maart gingen ze samenwerken met Ridam Retail Partners en vanaf dat moment ging het balletje echt rollen: ,,Vanaf vandaag bijvoorbeeld is ons product ook online in Zweden te koop”, zegt Martine vol trots. ,,We zijn ook bezig om ons product in de schappen te krijgen in andere landen.” In Nederland is de mayo inmiddels in 130 winkels en online te koop. In het buitenland is interesse in het product. In Afrika, het Midden-Oosten, Zweden, Malta, België en Rusland zijn op dit moment al distributeurs voor het product, zo meldt de site van de zussen.

Het onderhouden van een goedlopende winkel en het opstarten van een nieuw merk werd zwaar, merkten de zusjes. ,,Het was zwaar werk, we maakten zo 60 uur per week”, legt Helen uit. ,,Afgelopen juli, middenin coronatijd, wilde iemand onze zaak overkopen. Vanaf dat moment konden wij ons volledig storten op The Mayo Sisters.” Op hun site delen ze elke week familierecepten en dit jaar brengen de zussen hun eerste kookboek uit.

Meerdere smaken

Naast de Original mayo hebben The Mayo Sisters nog drie andere smaken op de markt gebracht: Piri Piri mayo, Truffel mayo en Aioli. ,,De Piri Piri mayo is gemaakt van een eigen kruidenmelange. We bakten de kruiden met olie en mixten dit met onze mayo, en merkten dat dit een geweldige combinatie was”, vertelt Helen. ,,In de Truffel mayo zit echte zwarte truffel, die diervrij geoogst is. Dat vinden we heel belangrijk.” De Aioli is gemaakt van pure knoflookpasta, gemaakt van verse, Spaanse knoflook.

Plantaardig en natuurlijk

Het bijzondere aan het product is dat het de enige mayo is zonder ei én suiker. Het is 100 procent plantaardig en gemaakt met pure, natuurlijke ingrediënten. Daarnaast is de mayo gluten- en lactosevrij en bevat het geen kleur- en smaakstoffen, en zijn ze geproduceerd zonder sulfiet (E224) en EDTA (E385). Helen: ,,Dit maakt de mayo echt uniek. Je kan ons product in verschillende schappen zetten: tussen de gewone mayonaises en op de vegan- of glutenvrije afdeling bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zijn we een mayo voor iedereen.”



Zelf een keer vegan mayo proberen te maken. Hieronder deelt Isabel Boerdam, bekend van De Hippe Vegetariër en De Week zonder Vlees haar simpele recept voor plantaardige mayonaise.

Ingrediënten

- 1 portie

- 60 ml sojamelk ongezoet

- 100 ml zonnebloemolie

- 1 el wittewijnazijn

- 2 tl dijonmosterd

- ½ tl zout

Extra: staafmixer

Bereidingswijze:

- Plaats de sojamelk in een schone kom.

- Voeg de mosterd en het citroensap toe en breng op smaak met zout en peper. Meng de ingrediënten met behulp van een garde of staafmixer.

- Voeg beetje bij beetje de zonnebloemolie toe en blijf kloppen. Stop met kloppen wanneer de mayonaise een dikke maar gladde structuur heeft.

