Hoe zwarter de pan, hoe beter de kok

Op mijn 17de werkte ik als afwasser in een Chinees restaurant in Baarn. Midden in de piepkleine keuken stonden vier enorme gasbranders en aan de muur hingen zwartgeblakerde wokpannen met lange houten stelen. Ze zagen er welbeschouwd smerig en aangekoekt uit. Iedereen zou eens een half-uur in een Chinese keuken moeten toekijken. In de keuken liepen twee Chinese chefs, gekleed in T-shirts die ooit wit moesten zijn geweest. Tijdens mijn eerste dienst kon ik mijn ogen niet van hen afhouden.

Terwijl de bestellingen binnenstroomden, bereidden zij in moordtempo in een verzengende hitte vele gerechten, daarbij voortdurend schreeuwend en met lange bolle houten lepels ingrediënten toevoegend aan hun wokpannen.



Uiteraard wist ik toen nog niets over deze oosterse kooktechniek, die zo verschilt van de westerse manieren van eetbereiding. In Azië was hout schaars en moest men de weinige brandstof die er wel was, economisch gebruiken. In onze contreien kon een stoofpot rustig urenlang op een zacht vuurtje pruttelen, maar in China sneden koks ingrediënten klein, om ze in een bolle pan op een hoog vuur razendsnel te verwarmen.



In de loop der eeuwen ontstonden er twee basismanieren: de chao- en bao-techniek. Bij chao is de temperatuur in de pan rond de 180 à 200 graden. Bij bao komt die tot wel 650 graden, waarbij er een rode gloeiende wolk boven de pan hangt. De wokpannen die daarbij worden gebruikt zijn flinterdun en gemaakt van koolstofstaal, een metaal dat snel roest en op een bepaalde manier moet worden gereinigd.