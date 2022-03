Hoelang kun je kliekjes bewaren? Je ziet, ruikt of proeft niet altijd meteen dat je eten niet goed meer is

Koken & EtenSchuif jij na elke maaltijd een restje in de koelkast omdat je het zéker morgen gaat opeten, om het vervolgens drie dagen later onaangeroerd tegen te komen? Dan ben je zeker niet alleen. Maar hoelang mag je dat kliekje op het aanrecht of in de koelkast laten staan om het nog met een gerust hart te kunnen verorberen? Wetenschapsexpert Martijn Peters geeft raad.

We doen het zo vaak dat we eigenlijk niet meer stilstaan bij waarom we het precies doen: voedsel bewaren in onze koelapparaten thuis. ,,Dankzij koeling slagen we erin om de razendsnelle groei van micro-organismen zoals bacteriën te vertragen”, frist Martijn ons geheugen op. ,,In de diepvries kunnen we die vermenigvuldiging zelfs tijdelijk een halt toeroepen. En dat is belangrijk, want bacteriën kunnen ons een voedselvergiftiging bezorgen.”

Helaas gedijen bacteriën goed wanneer er voldoende voedingsstoffen, vocht en gunstige temperaturen aanwezig zijn. ,,Meestal liggen die temperaturen tussen 4 en 60 graden Celsius, al hangt dit sterk af van het type voedsel. Groenten kun je bijvoorbeeld nog bij 8 graden opbergen zonder dat die bacteriën zich vermenigvuldigen, terwijl je melkproducten minstens half zo koud moet bewaren. Vergeet trouwens niet dat de temperatuur van je koelkast niet overal gelijk is, met de koudste zone net boven het groente- en fruitschap en de warmste bovenaan.”

Kliekjes

Ook na het koken schuif je je restjes liefst zo snel mogelijk in de koelkast of diepvries. ,,Zodra eten twee uur lang op kamertemperatuur staat, zijn de ‘overschotjes’ eigenlijk al rijp voor de vuilnisbak. Bacteriën groeien namelijk in een razendsnel tempo. Ze verdubbelen ongeveer elke 20 minuten in aantal. Als je bijvoorbeeld zou starten met slechts vier bacteriën, dan heb je er na twee uur al 256. Wacht je nog eens een uur langer, dan zijn het er al 2048. Gelukkig kun je het afkoelingsproces in de koelkast versnellen door je restjes te verdelen over kleinere porties. Die eet je dan best wel de eerste twee à drie dagen op, want je ziet, ruikt of proeft niet altijd meteen wanneer je eten bedorven is. Vis- en schaaldieren vries je dan weer best zo snel mogelijk in als je weet dat je ze niet meteen gaat opeten, die laat je beter niet eerst nog drie dagen gewoon staan in de koelkast.”

Volledig scherm Wetenschapsexpert Martijn Peters. © TinkStock / VTM

Heb je dat overschotje toch niet op gekregen binnen die tijd? Dan kun je het nog redden door in te vriezen. ,,Bij -18 graden kun je je voedsel tot een half jaar lang in de diepvries bewaren”, bevestigt onze kenner. ,,Maar eet het dan wel binnen de dag na ontdooien op, en warm je maaltijd daarbij op tot minstens 70 graden. Zo dood je de nog aanwezige bacteriën en kun je gerust genieten van jouw lunch of diner. De smaak zal in het algemeen bewaard blijven, al zal die wel veranderen als je het héél lang bewaart. Ook de textuur kan veranderen, maar al met al zal het nog steeds een smakelijke maaltijd zijn na het ontdooien.”

