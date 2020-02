‘Hoemoes dà òk alweer’ verkozen tot beste carnavalskraker

,,Ik ben veganist, ik hou van carnaval en ik krijg altijd van die flauwe opmerkingen of ik wel vleestomaten mag eten dus ik dacht: daar moet ik iets mee”, legt Bart Stoop uit.



En zo werd een carnavalshit geboren. De actuele link en de vrolijke muziek is onder andere reden voor de jury om nieuwkomer Peter Selie te bekronen tot de absolute winnaar van de Brabantse Carnavalskraker-verkiezing van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem.

Veganist

Er deden dit jaar 77 deelnemers mee. De een origineler dan de ander, maar alle nummers vol enthousiasme gemaakt. Het lied van veganist Bart Stoop sprong eruit. De 32-jarige Brabantse Stoop is biologieleraar op het Newman College in Breda.



Ondanks dat hij al acht jaar vol overtuiging les geeft, maakte hij dus ook een carnavalshit. ,,Ik loop al drie jaar rond met dit idee. Dat ontstond doordat ik regelmatig gepest word’’, zegt hij lachend. ,,Dan krijg ik te horen: mag je dan wel vleestomaten? Of: je maakt het wel heel ‘bont’ hè.’’

Geen ervaring met muziek

Het refrein en de melodie van het nummer waren er meteen, maar de rest van de tekst liet lang op zich wachten. Dat kwam onder andere door Stoops gebrek aan ervaring met het maken van muziek. ,,Je weet ook wel hoe dat gaat, je bedenkt zoiets in de kroeg en vervolgens komt het er steeds niet van.’’ Tot hij iemand tegen het lijf liep die die ervaring wél heeft. ,,De zanger van de inmiddels ervaren carnavalsband Mosterd na de Maaltijd kwam ook op school werken, hij heeft natuurlijk al ervaring na zijn hit ‘Hey Jacqueline waar is de vaseline’. Hij gaf me de naam door van een goede producer, en zo geschiedde’’, aldus Stoop.

Ik vind mezelf wel grappig

Dan ontstaat er dus (eindelijk) een nummer, maar hoe breng je dat onder de aandacht? Dat deed Stoop door op het podium te klimmen toen hij met een grote groep vrienden op een ‘11-steden Leffe-tour’ was. De mannen genoten van verschillende speciaalbieren en bij kroeg nummer zes besloot Stoop dat het tijd was om het podium op te klimmen. ,,Ik wist niet wat er gebeurde, iedereen zong gewoon ineens mee. Ik vind mezelf altijd wel grappig, maar anderen vinden dat meestal niet, nu was dat wel het geval! Dat was voor mij de bevestiging dat het dus niet zo slecht was.’’

Vanaf dat moment ging het hard. Hij maakte sociale media aan en de leerlingen op zijn school streamden massaal zijn nummer. ,,Ik trad op bij het schoolgala, ik hoor mensen in de gang over me praten en iedereen zingt mee’’, zegt Bart. ,,En dat was een opluchting, voor hetzelfde geld word je het pispaaltje van de school.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Bart Stoop, docent op het Newman College, wint als carnavalsartiest de Brabantse carnavalshitverkiezing. © Pix4Profs/René Schotanus

Vaak beluisterd

Stoop is niet de enige die zich afvraagt ‘Hoe dà òk alweer moes’. Zijn hit werd al 137.868 keer beluisterd op YouTube en 52.583 keer gestreamd op Spotify. Dat alles zegt natuurlijk veel, maar niet alles. Een kritische jury van het ED, BD en BN DeStem luisterde naar het nummer en kwam met de volgende beoordeling: ‘De inzending is aan een nauwkeurige inspectie onderworpen', schrijft de jury. ‘We spreken vooral onze hoge waardering uit voor de getoonde inzet bij het betrekken van de actualiteit in het carnavaleske nummer. Het nummer refereert aan een veelbesproken onderwerp: veganisme. De samenhang in de melodie is prettig om naar te luisteren, het ligt lekker in het gehoor. De hoempapa is in de juiste mate aanwezig, niet te overdadig maar wel duidelijk hoorbaar.’

Het houdt niet op met de complimenten. ‘Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat de eerstvolgende keer dat wij hoemoes kopen, dit nummer direct oppopt in ons hoofd. Een goed teken. Uit de peiling onder onze lezers bleek ‘Hoemoes dà òk alweer’ ook nog eens als winnaar naar voren te komen bij maar liefst twee van de drie titels. Daardoor kon de jury niet om Peter Selie heen. Dat willen we ook niet, deze nieuwkomer maakt indruk.’’

Nieuw talent

Wat het nummer onder andere tot een winnaar maakt, is het feit dat Bart Stoop nieuw is in het wereldje. In het dagelijks leven is hij ‘gewoon’ biologieleraar. Hoe houdt hij dat vol? ,,Ik weet zelf ook even niet hoe ik leef. Ik geef les maar ben ook Peter Selie. Alles loopt door elkaar heen. Soms ben ik tot 23.30 uur ‘s avonds aan het nakijken. Of ik kom thuis van school, kleed me om en sta weer als Peter Selie ergens op te treden. Doordeweeks werk ik nu tot 01.00 uur ‘s nachts door, soms zelfs tot 02.30 uur. Je hoort me niet klagen hoor, het is zwaar en ik heb een slaapachterstand, maar ik heb het er allemaal voor over. Ik krijg hier zoveel energie van.’’

Drukke agenda

Peter Selie heeft behalve het winnen van deze verkiezing al heel wat meer op de planning staan. Zo treedt hij bijvoorbeeld op dinsdag 25 februari op bij de afsluiting van carnaval op de Grote Markt in het Kielegat. Tijdens carnaval doet hij maar liefst 25 optredens. Enige afspraak die hij bij ieder podium heeft gemaakt: ,,Ik hou van carnaval dus ik ga niet meteen weg na het nummer. Ik wil sowieso een uur blijven hangen.’’

De publieksfavorieten

Behalve het eindoordeel van de jury, nodigden wij ook al onze lezers uit om te stemmen op hun publiekslieveling, gekozen uit de vijf toppers volgens de jury. Dat stemmen gebeurde dan ook volop: 3.089 keer in totaal. Bij de deelnemers uit Zuidoost-Brabant werden 374 stemmen uitgebracht. De grote winnaar daarvan is niemand minder dan Peter Selie geworden. Hij kreeg 170 stemmen. Op de tweede plaats eindigde Veul Gère met hun hit Un Lekker Delleke, zij kregen 112 stemmen. Bij het Brabants Dagblad is de grote favoriet Veul Gère. Zij ontvingen 468 stemmen. Dat is ook niet zo gek. Veul Gère is een Tilburgse band met een grote achterban in Midden-Brabant. Wat gezegd moet worden: de groep wordt op de voet gevolgd door de winnaars van vorig jaar: De Kapotte Kachels. Zij kregen 410 stemmen voor hun hit Nie Zo Mauwen. In totaal werd er 1340 keer gestemd. BN DeStem kreeg 1375 stemmen in totaal. En niet geheel verrassend: Peter Selie wint daar glorieus. Hij kreeg 880 stemmen. De nummer twee loopt daarmee ver achter, Dubbel Feest kreeg namelijk 244 stemmen.

Bekijk hier de video’s van de andere vier publieksfavorieten:

Veul Gère - Un lekker delleke

C.V. De Kapotte Kachels - Nie zo mauwen

Dubbel Feest - Tik ‘m aan