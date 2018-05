Hoeveel eieren per week mag je nu eten? Opvallend veel volgens nieuwe studie

Cheesecake met aardbeien

10:00 Morgen is het moederdag en met deze zoete verrassing scoor je zeker punten bij je moeder of vrouw. Voordeel: je hebt geen oven nodig. Wat je wel nodig hebt is een koelkast en een portie geduld. Want deze cheesecake moet namelijk een nachtje opstijven in de koelkast. Maar ik beloof je, hij is het wachten waard. Zacht, romig en fris tegelijk.