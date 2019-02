Hoeveel weet jij van Italiaanse wijn? Test je kennis met deze quiz

Ze kwam voor het eerst in het land toen ze op Romereis was met school op haar zeventiende en sindsdien kwam ze er telkens terug. Marie Florence van Es heeft zelfs haar tweede naam aan Italië te danken.



Niet zo gek dat ze Italiaans ging studeren en dat ze er jaren werkte als diplomaat. Toch werd ze verrast toen ze research deed voor haar Wijngids Italië. Ontdekkingstocht langs alle wijnstreken. Met haar boek vraagt ze aandacht voor de wijn die in vergelijking met Franse soortgenoten onderbelicht is in haar ogen.



Tijdens haar zoektocht leerde Van Es veel. Maar wat weet jij over Italiaanse wijn? Test je kennis in deze quiz.