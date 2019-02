Hollands gezellig bij Indonesisch familierestaurant Knusss

Het krijtbordje met onze naam op tafel is een klein maar fijn gebaar. Het is binnen lekker warm, de glimlach is hartelijk en het ruikt hier naar kruidig eten. Kortom, een fijne binnenkomer bij dit Indonesische familierestaurant.



Tussen de groene, palmachtige planten en azuurblauwe pilaren staan houten en blauwe tafels en rode stoelen. Blauwe vaasjes gevuld met verse bloemen en aan de frisgroene wanden schilderijen in primaire kleuren en lampen van bamboe.



De inrichting doet een beetje denken aan een tropisch strandhuis, maar het is vooral de relaxte sfeer onder gasten en bediening die je even in een andere sfeer brengen. In ieder geval anders dan die van een drukke stad in grijs miezerwinterweer.



Luxe is het restaurant niet. Hier is met bescheiden middelen een eettentje gemaakt. Maar dat, plus de doorkijk langs de houten bar naar de mensen in de keuken, maakt het huiskamergevoel compleet.