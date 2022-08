Hollandse polder blijkt een topplek te zijn voor het kweken van... Zuid-Koreaanse groenten

Koken & Eten Barbecue-gek­te slaat toe: waarom mensen steeds luxere barbecues en ‘beter’ vlees kopen

Met mooi weer komen ze massaal uit de schuur: de barbecue. Leveranciers van barbecues en barbecuevlees merken het direct. Ray van Voorthuijzen van Rays Barbecue Place in Alphen en Willem Zwart van The Smoke Pit in Schoonhoven zien bovendien na twee jaar corona dat de vraag naar betere en luxe barbecues toeneemt.

4 augustus