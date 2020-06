Honger van Jitse Groen nog niet gestild: thuisbezorgkoning wil ook Amerika veroveren

Een nieuw hoofdstuk in het spannende jongensboek van ondernemer Jitse Groen (42): de oprichter van Thuisbezorgd neemt de Amerikaanse bestelsite Grubhub over, een van de grootste van de Verenigde Staten. Het is de derde overname in korte tijd. Eerder lijfde hij de Duitse rivaal Delivery Hero in en nog geen half jaar geleden was de Britse concurrent Just Eat aan de beurt.