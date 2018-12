Hoogvliet en Plus halen vlees terug om salmonella

Het gaat bij Hoogvliet om filet cordon bleu, gemarineerde filetlapjes en wienerschnitzel. Voedselwarenautoriteit NVWA meldt dat tijdens een controle salmonella is aangetroffen. PLUS Supermarkten roept per direct het shoarmavlees terug. Het gaat om het vlees met de houdbaarheidsdatum 17-12-2018 en daarvóór. Het gaat om de verpakking van 500 gram en een kilo. Ze hebben streepjescode 211591xxxxxx en 211592xxxxxx.

De shoarma is mogelijk besmet met de salmonellabacterie (type Salmonella Goldcoast). Plus raadt consumenten aan het product niet te consumeren en terug naar de winkel te brengen. Het consumeren van de genoemde producten kan een gevaar vormen voor de gezondheid, zo meldt de keten. Vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen mensen met een verzwakt afweersysteem.



Bij de filet cordon bleu van Hoogvliet gaat het om de per twee verpakte cordon bleu met houdbaarheidsdata 13 tot en met 19 december. Dezelfde data gelden ook voor de wienerschnitzel, per twee verpakt. Bij de filetlapjes gemarineerd (vier stuks) geldt het voor de houdbaarheidsdatum in de periode 13 tot en met 21 december.