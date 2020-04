Hoogvliet waarschuwt: kippengehakt bevat mogelijk plastic

Hét idee voor horeca in de 1,5 me­ter-tijd? Op vakantie in dit restaurant met thema­kamers

7:15 Waan je in Tokio of kijk uit op de Middellandse zee. Lekker weg in eigen restaurant: horecaondernemer Michiel Boon uit Schoonhoven bouwt, zodra de horeca weer geleidelijk open mag, zijn zaak om tot wat wel eens het eerste themakamer-restaurant ter wereld kan zijn. Compleet met boardingpas, vliegtuigstoelen, souvenirtjes en een ansichtkaart vanaf een zonnige ‘vakantiebestemming’.