Horeca speelt slim in op vegan-trend

Veel restaurants – vooral de wat exclusievere – springen in op het groeiend aantal veganisten, meldt Entree, het vakblad voor de horeca-ondernemers. Vooral in de grote steden krijgen gerechten zonder dierlijke producten erin een plek op de menukaart. Hardlopers zijn de steak worteltaart bij De KASerne in Den Bosch, de gerookte biet en het paddenstoelengerecht van VANE in Eindhoven, de geroosterde prei van Dertien in Rotterdam en de flower sprouts van Choux in Amsterdam. Een aantal restaurants met een ster brengt een volledig veganistisch menu, naast de reguliere kaart mét vlees en vis.

Vegan-burger

Niet zo gek, want het aantal mensen dat dierlijke producten meer eet, groeit nog steeds. De Vereniging van Veganisten telde er eind 2017 100.000. En die willen ook uit eten, niet alleen in chique restaurants maar ook in laagdrempeliger zaken. McDonald’s snapt dat en heeft een eigen vegan-burger geïntroduceerd. De Veggie Burger is in 200 vestigingen van d keten verkrijgbaar. Het is een sesambroodje met wortel, rode paprika, erwten, bonen, ui, sla en tomaat. New York Pizza brengt vanaf morgen een vegan-pizza. Philippe Vorst, directeur van New York Pizza zegt tegen de site Foodclicks dat vegan een groeimarkt is. ,,Wij willen als grote speler in de branche voor thuisbezorgen altijd vooroplopen.”

Quote Ik denk dat het ook aanslaat bij de gemiddelde consument die wat gezonder en wat maatschappelijk bewuster wil leven Malaika Brengman, hoogleraar marketing en consumentengedrag

Het speelt ook in de winkels, signaleerde Malaika Brengman, hoogleraar marketing en consumentengedrag aan de VUB in Brussel. ,,Het is een feit dat er meer en meer producten op de markt komen met een veganlabel’’, zei zij onlangs op deze site. ,,Veganburgers, ijsjes, kaas, schoenen. Het is volgens mij wel een hype, want zoveel doorgewinterde veganisten zijn er volgens mij nog niet. Marketeers zien de vraag naar vegan toenemen, en om op die groeiende behoefte in te spelen gaan ze veganistische alternatieven voorzien. Dat kan wel winstgevend zijn in markten waar nog geen vegan alternatieven voorhanden zijn. Als je de enige bent die een veganvariant aanbiedt, dan kan dat een hogere prijs rechtvaardigen. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot de vraag is, zal een groeiende groep mensen het ervoor overhebben om die hogere prijs te betalen. Maar ik denk dat het ook aanslaat bij de gemiddelde consument die wat gezonder en wat maatschappelijk bewuster wil leven. Dan is kiezen voor die vegan optie best gemakkelijk. Maar of ze daarom ook écht voor een hele vegan lifestyle gaan, dat betwijfel ik nog.''

Quote Het moet vooral lekker zijn, denk ik, want anders zal het nooit blijvend aanslaan Malaika Brengman

Het is niet erg, vindt Brengman. ,,Voor echte veganisten is het wel fijn dat er meer alternatieven komen. Net zoals er tijdens Tournée Minérale meer lekkere non-alcoholische drankjes op de kaart komen te staan. Ik denk dat het interessant is om te zien hoe ver productontwikkeling daarin kan gaan. Het moet vooral lekker zijn, denk ik, want anders zal het nooit blijvend aanslaan.''

Zeewier