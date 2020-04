Horeca-uitzendbureau Mise en Place failliet, duizenden studenten zijn bijbaan kwijt

Horeca-uitzendbureau Mise en Place is failliet, meldt de onderneming vanmiddag in een brief aan het personeel. De duizenden uitzendkrachten van de Nederlandse tak van het bedrijf, voornamelijk studenten, raken hun bijbaan kwijt.

‘Mise en Place Nederland is hard getroffen door de coronacrisis en de plotselinge en keiharde terugval in omzet die daarmee gepaard gaat. We hebben de laatste weken dag en nacht geknokt om ons hoofd boven water te houden. Onze grootste prioriteit was het betalen van jullie lonen van maart, en dat is ons gelukt. Maar helaas was daarmee de koek op. Met pijn in ons hart moeten we jullie informeren over het feit dat wij vandaag het faillissement van Mise en Place Nederland hebben moeten aanvragen’, schrijven de eigenaren in de brief.

Duizenden uitzendkrachten

Sinds de maatregelen rondom het coronavirus is de horeca gesloten en zijn veel evenementen afgelast. Festivals, voetbalwedstrijden en concerten waar personeel van Mise en Place muntjes verkoopt of biertjes tapt gaan niet meer door.

Quote We waren zo'n gezellig bedrijf Eerder deze week ging ook al uitzendbureau Eventure uit Nijmegen failliet. Eventure leverde horecapersoneel voor grote festivals als Lowlands, Concert at Sea, Zwarte Cross en de Vierdaagsefeesten.

Mise en Place werd in 1994 in Maastricht opgericht, nauw betrokken bij de hotelschool in die stad. In de loop der jaren hebben meer dan 25.000 studenten gewerkt voor het bedrijf, meldt mede-eigenaar Hubert Ummels. Door het faillissement komen 160 vaste medewerkers op straat te staan en verliezen ongeveer 3500 studenten hun bijbaan.

In elke studentenstad

Gitte (20), is een van de gedupeerde studenten. ,,Ja, ik baal wel van het nieuws. We waren zo’n gezellig bedrijf.” De Bredase moet nu eigenlijk op zoek naar een ander baantje voor de zomer. ,,Alleen dat is vet lastig in deze tijd. Er is nu geen werk te vinden in de horeca of evenementenbranche. Dus dat houdt snel op.”

Mise en Place heeft veel vestigingen in Nederland, in vrijwel alle studentensteden. Het bedrijf laat weten: ‘We vinden het verschrikkelijk om dit nieuws te moeten brengen en zijn ons ervan bewust dat deze beslissing effect heeft op veel mensen om ons heen, in de eerste plaats onze collega’s: jullie.’

Geen cent te verdienen

Volgens Ummels zijn de steunmaatregelen van het kabinet niet toereikend genoeg om dit seizoen door te komen. ,,Toen de bank vanwege de onzekerheden niet bereid bleek een overbruggingskrediet te verstrekken, viel het doek.” Doordat alle feesten en beurzen zijn geannuleerd, valt er volgens de eigenaren geen cent meer te verdienen in Nederland.

De faillissementsaanvraag geldt alleen voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Al eerder gooiden de Duitse en Oostenrijkse vestigingen de handdoek in de ring. De ondernemingen in Engeland en België blijven wel bestaan, alhoewel daar strenge lockdownmaatregelen gelden.