Horecaondernemers durven niet te vroeg te juichen: ‘Ik houd er stiekem rekening mee dat het 1 mei wordt’

Tilburgse horeca zet terrasjes buiten voor protestac­tie: ‘We moeten nu onze stem laten horen’

1 maart TILBURG - Bij in ieder geval 85 horecazaken in Tilburg - waarschijnlijk nog meer - staan dinsdag de terrassen buiten om aandacht te vragen voor de penibele situatie in de horeca. Er worden geen gasten ontvangen, maar er komen paspoppen of knuffelberen als ‘bezoekers’.