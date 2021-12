Horecaondernemers gaan over op afhaalkerstdiner: ‘We vragen jullie opnieuw om ons te helpen!’

Het oorspronkelijke idee was om op tweede kerstdag honderd gasten in het restaurant in Rotterdam-Delfshaven te ontvangen voor een kerstlunch van vijf gangen. Allemaal Rotterdammers die het even moeilijk hebben. ,,We zijn altijd dicht met kerst, maar nu wilden we graag iets voor een ander doen’’, vertelt bedrijfsleider Marijke Maertens van De Machinist. ,,Er is veel armoede, maar die zie je niet altijd. Via allerlei instanties zoals de gemeente en de Kledingbank zijn mensen uitgenodigd. Alles was geregeld, het menu was klaar, de inkopen, het personeel en toen kwam de lockdown.’’