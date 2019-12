Horecarampen en dodelijke listeria: deze eetverhalen lazen we het meest

Koken & etenEr verschenen dit jaar honderden artikelen op deze site over koken en eten. Van peperdure spaghetti tot een onbeschofte bon: hieronder zetten we de meest gelezen stukken op een rij. Van vijf naar één:

5. Veganiste valt van voetstuk nadat ze is betrapt achter een bord vis

Wie hoog opgeeft over het leven zonder dierlijke producten, moet zelf het goede voorbeeld geven, zou je denken. Rawvana, een populaire veganiste op YouTube met 1,3 miljoen volgers, deed dat niet. De vrouw ging diep door het stof nadat ze door een fan was betrapt achter een bord vis.



De 29-jarige Yovana Mendoza, zoals de YouTuber echt heet, nam een video op waarin ze uitleg gaf. Ze vertelde dat ze sinds twee maanden vis en eieren at. ,,Ik ben zes jaar lang strikte veganiste gebleven”, zei ze. ,,In 2014 was er een periode waarin ik gedurende 25 dagen enkel en alleen overleefd heb op water. Mijn menstruatie was daarop twee jaar lang weggebleven, toen dacht ik dat ik goed bezig was. Maar intussen weet ik beter.”



Hier lees je het hele verhaal. In juli begon ze overigens een nieuw kanaal onder haar eigen naam Yovana. Geen woord over de reden waarom ze vier maanden offline was.

4. Lidl onder vuur na ‘bannen’ kerstdiner

Een dikke feestfolder van supermarktketen Lidl schoot sommige mensen aan het einde van het jaar behoorlijk in het verkeerde keelgat. Het was een nummer rond december - maar nergens was het woord Kerstmis te bekennen, mopperden talloze mensen op sociale media. Hoewel het woord kerst nog steeds werd gebruikt, was dat telkens in een klein lettertype, nergens prominent. Hier lees je het hele verhaal, met de reactie van Lidl dat geruststellende woorden voor de bezorgde lezers had.

3. Drie doden door listeriabesmetting

Als één voedselonderwerp ons afgelopen jaar in de greep hield, was het wel de bacterie listeria. Begin oktober bleek dat drie mensen waren overleden door een listeriabesmetting. De dodelijke bacterie zat in vleeswaren van producent Offerman. Dat eerste, verontrustende verhaal lees je hier. De fabriek ging dicht.

2. Toeristen krijgen in Rome rekening van 430 euro voor spaghetti

Een Japans koppel zal met weinig plezier terugdenken aan hun bezoek aan Rome. Toen ze in een restaurant allebei een bord spaghetti en een portie vis hadden gegeten (en enkel water hadden gedronken), werden ze nadien geconfronteerd met een rekening van 429,80 euro. Het restaurant kreeg al eerder veel slechte reviews op Tripadvisor. Het restaurant moest dicht en kreeg een dikke boete. Hier lees je het hele verhaal. Het restaurant is overigens gewoon weer open. Gemiddeld krijgt het 2 van 5 sterren bij Tripadvisor.

1. Ober blundert op rekening: ‘Voor het gezin met het afschrikwekkende kind’

Veel mensen zullen acuut plaatsvervangend boos zijn geworden over het bericht van de Nieuw-Zeelandse Kimberly Sze. Zij is trouwe klant bij Coffee Supreme in Christchurch, maar op de kassabon werd haar gezin bestempeld als familie met een ‘afschrikwekkend kind’. Ze deelde haar ervaring op sociale media en het bericht ging de hele wereld over. Ook in Nederland raakte het bericht een snaar: het werd het meest gelezen artikel van Koken&Eten van 2019.