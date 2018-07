Hotdogverkoper Jaequan (13) krijgt vergunning én wordt rolmodel

Koken & etenEen Amerikaanse tiener is erin geslaagd een vergunning te krijgen voor zijn hotdogonderneming. De jongen uit Minneapolis begon twee jaar geleden al met zijn kraam, maar onlangs dreigde de gemeente roet in het eten te gooien omdat hij geen vergunning had.

Jaequan Faulkner was twee jaar geleden begonnen met de verkoop van hotdogs voor zijn huis omdat hij nieuwe kleren nodig had. Zijn oom Jerome Faulkner had hem aan een hotdog-apparaat geholpen.

De handel beviel hem zo goed dat hij ermee doorging. Dat hij illegaal voedsel verkocht, viel pas iemand deze zomer op. Daarom moest zijn kraam dicht. Toen er klachten kwamen, sprong iemand bij de gemeentelijke dienst gezondheidszorg in de bres voor Jaequan.

Volledig scherm © Shutterstock Dat was Dan Huff, de directeur van de gemeentelijke dienst. ,,We wilden hem helpen een vergunning te krijgen. Laten we er iets positiefs van maken en hem helpen om een ondernemer te worden'', zei hij tegen de nieuwszender CNN. Jaequan kreeg les en deze week kon zijn kraam weer open onder de naam Mr. Faulkner's Old-Fashioned Hot Dogs.

,,De inspecteurs hielpen hem zijn vergunning te halen. We zorgden ervoor dat hij zich aan alle hygiëneregels houdt.'' Ze betaalden gezamenlijk de vergunning die 87 dollar kostte.

De tiener leerde hoe hij kon zorgen dat de hotdogs voldoende verwarmd werden en er kwam een plek waar hij zijn handen kan wassen. Naast worstjes verkoopt hij ook drankjes en chips en zijn kraam blijft niet staan voor het huis van Jaequans familie, maar staat afwisselend bij het politiebureau, een instelling voor maatschappelijk werk en een kerk. Uiteindelijk wil de jonge ondernemer zijn waren in een foodtruck verkopen. Nu wordt nog gezocht naar een vaste plek met veel voorbijgangers.

Het is voor de 13-jarige meer dan een manier om geld te verdienen. Hij wil zijn eigen bedrijf hebben. ,,Ik vind het leuk dat mensen weten dat ik iets kan, ook al ben ik jong'', zei hij in een lokale krant. Hij heeft nu ongeveer twintig klanten per dag en hij werkt van maandag tot en met vrijdag van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags.

Inspirerend

Buurtbewoners en klanten noemen Jaequan een voorbeeld. ,,Het gaat niet alleen om de hotdogs, het gaat om alles in de gemeenschap.'' De meestgebruikte woorden die de jonge ondernemer beschrijven zijn inspirerend en geweldig.

Quote Het gaat niet om het geld Jaequan Faulkner