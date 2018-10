Houd je van koffie? Dan wil je dit weten

Een Amerikaanse studie gaf 100 studenten een toets met tien wiskundige vragen. De helft van de groep maakte de toets in een kamer waar een aroma van koffie hing, de andere helft kreeg de test in een geurloze kamer voorgeschoteld. De groep in de naar-koffie-ruikende kamer maakte de toets significant beter dan de andere, zo blijkt uit een publicatie in The Journal of Environmental Psychology.