Hugo en Jonathan zijn 15 jaar en hebben nu al een eigen frietkraam: ‘We hebben al geoefend’

Dat kan vanaf maandag, in de jachthaven van Bruinisse. Eigenlijk zou de kraam er al met Hemelvaart staan. Maar ja, corona. ,,Dat was wel even jammer”, zegt Hugo. ,,En het liefst zouden we dit weekend ook al meepikken, maar dat is even niet anders. We zijn al heel blij dat we maandag open mogen. Met handschoenen, flesjes desinfectiemiddel, een looproute en hekjes om anderhalve meter afstand te bewaren. Als dat het is qua maatregelen, dan houden we het goed vol.”