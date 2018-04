Hulpjes uit de Italiaanse keuken

Zonder machine pasta maken is misschien wel het allerlekkerst, maar kost ook veel tijd. Of je het nu met of zonder apparaat doet, gebruik wel exact de aangegeven hoeveelheden. Dat is essentieel voor de juiste structuur.

Ook een goede meelsoort is belangrijk. Een harde tarwe als ‘grano duro’ of ‘durum tarwe’ bevat veel gluten: dat maakt het deeg elastisch, perfect voor pasta. Voeg kurkuma (geel) of inktvisinkt (zwart) toe om je pasta op natuurlijke basis een mooie kleur te geven.



Het bereiden van pizzadeeg luistert evenzeer nauw. De perfecte temperatuur voor het bakken van een pizza is 320 graden. Dat haalt je oven waarschijnlijk niet, maar de Bestron pizzamaker uit deze test wel. Laat voor een goede pizza je deeg minimaal 24 uur rijzen en rijpen, 48 uur is nog beter. Wees voorzichtig met de gist. Gebruik te veel en je krijgt een plofpizza.



Hier drie Italiaanse kookhulpjes die ons in positieve zin opvielen. Bedenk voor aanschaf wel of je ze ook echt gaat gebruiken.