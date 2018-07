Hydrateren kun je leren: in dit fruit zit het meeste water

Koken & eten Dodelijke diepvries­groen­ten waren ook in Nederland te koop

13 juli De bacterie die de afgelopen drie jaar negen Europeanen het leven kostte, zat mogelijk ook in een product dat bij supermarkt Coop te koop was. De keten heeft het product teruggeroepen. Ook grootgrutter Emté liet vandaag een waarschuwing uitgaan, nadat in 'de productieomgeving' van diepvrieserwten Listeria is aangetroffen.