'Iedereen kan voedselverspilling tegengaan'

Met het verspillen van voedsel gaat veel water verloren, omdat gewassen veel water nodig hebben om te groeien. 'We kunnen allemaal onze afvalberg verkleinen', staat in een bericht dat FAO vandaag verspreidt via Facebook. De organisatie werkt sinds vorig jaar oktober samen met de Europese Unie om de hoeveelheid voedselafval terug te dringen. Het is de bedoeling dat in 2030 de voedselafvalberg per consument is gehalveerd.