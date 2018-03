IENS staat steeds verder van Iens af

,,Het verbaast me een beetje. Want ik weet uit eigen ervaring dat het niet makkelijk is om zo’n site te maken en te onderhouden. Aan de voorkant ziet het er simpel uit, maar aan de achterkant is het een ingewikkeld, geavanceerd systeem. En er moeten ook bakken geld in om het systeem te blijven ontwikkelen.’’

,,Voordien kreeg ik ook al veel kritiek, hoor. Dat hoort bij een groeiend bedrijf. In het begin vonden restaurateurs het belachelijk dat eters zomaar commentaar mochten geven op het eten en de bediening. Daarom wilden ze van de site af.

Toen ik IENS verkocht, schrokken veel mensen: ‘O jee, IENS hoort nu bij een groot commercieel bedrijf.’ Maar ze vergaten dat wij ondertussen al een groot commercieel bedrijf waren. IENS had in mijn tijd al 45 mensen in dienst.''

,,Ik denk dat het grote probleem vlak na de overname communicatie is geweest. Blijkbaar worden restaurants die je met SeatMe direct via IENS kunt reserveren, boven restaurants geplaatst die het systeem niet gebruiken. Als je dingen verandert, moet je betrokkenen vooraf op de hoogte stellen over wat je gaat doen en waarom je dat doet. Dat voorkomt problemen achteraf. Communicatie is altijd, bij elk bedrijf, cruciaal.’’



,,Misschien had ik dingen anders gedaan, maar dat vind ik lastig om te zeggen. Want ik ben er niet meer bij betrokken en weet dus niet wat er gebeurt. Maar het is natuurlijk jammer als gasten of restaurants daardoor teleurgesteld zijn.

Wat ik altijd heel belangrijk vond, is volledigheid. Gasten moesten alle restaurants kunnen beoordelen. Later kwam daar dus SeatMe bij. Ik heb in die tijd veel overlegd met Horeca Nederland, want ik vond het belangrijk een goede band te houden met horecaondernemers. Wij wilden nooit een Booking.com worden, een bedrijf dat de naam heeft hoteleigenaren uit te buiten. Of althans, dat gevoel hebben die mensen.’’

,,In mijn ogen valt dat wel mee. Restaurants betaalden in mijn tijd 1,50 euro per couvert voor een reservering via de site. Volgens mij is dat nu ongeveer hetzelfde. Ze betalen dat bedrag alleen als mensen via IENS reserveren. Als ze het telefonisch doen of via de website van het restaurant, betalen ze niks. Ik vind het een faire prijs. IENS levert concreet gasten aan voor dat bedrag. En die besteden gemiddeld tussen de 40 en 50 euro in het restaurant. Booking.com vraagt veel meer aan hotels, percentages van tussen de 15 en 25 procent.

Daarbij kost het geld om de boekingen te kunnen verzorgen. Wij zijn begonnen als recensiesite. Maar toen wij SeatMe erbij kregen, moesten er jaarlijks tonnen bij om het up to date te houden.’’