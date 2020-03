IJsfabrikant maakt ijsjes van populaire snoepjes

Het gaat om ijsjes waaraan je niét moet likken, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. Net zoals je in de genoemde snoepjes bijt en niet likt. De smaak komt dan het best tot zijn recht, zo melden de makers.

Winegum

De Dropfruit Duo’s - een combinatie van drop en winegum - bestaan twintig jaar. Het is het meest verkochte Red Band-snoepje, aldus de snoepfabrikant. Venco Schoolkrijt is evenzeer uitgegroeid tot een waar merkicoon, aldus het bericht van moederbedrijf Cloetta, dat al sinds 1862 in bedrijf is.