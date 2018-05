'Ik schrijf recepten voor mensen die nooit leerden koken'

Melissa Hemsley (32) is een ervaren kookboekenschrijver. Samen met haar jongere zus presenteerde op Channel 4 de tv-show prenteerde Eating Well with Hemsley + Hemsley. Toch weet ze precies hoe hopeloos mensen zich kunnen voelen in de keuken. ,,Met mijn boek wil ik praktische oplossingen geven: wat doe je als je curry te pittig is? Dan doe je er tomaat of kokos bij. Met die basiskennis voel je je al snel veel zelfverzekerder achter de pannen.''

In haar boek Eat Happy (ook de titel in Nederland) staan geen moeilijke recepten, belooft ze. ,,Simpele recepten zorgen ervoor dat je minder stress hebt. Koken kan dan ook onderdeel zijn van een manier om te ontspannen na je werk in plaats van een extra taak die je moet volbrengen. Het maakt niet uit hoe slecht je dag was, je kunt altijd nog op een makkelijke maner een bevredigende en voedzame maaltijd te maken. Dat geeft een boost aan je zelfvertrouwen.''

Veel mensen hebben na een lange dag achter de computer of rondreizend voor het werk 's avonds maar een paar uurtjes om bij te komen. ,,Dan wil je iets eten dat goed is voor je mentale gezondheid.'' Als Britse celebrity kunnen gewone mensen haar weleens 'winnen' als onderdeel van een liefdadigheidsveiling bijvoorbeeld. ,,Dan zeggen mensen na afloop vaak tegen me dat ze zich zelfverzekerder voelen.'' Het is ook hoog tijd dat mensen zichzelf slecht afschilderen. ,,Dan zeggen ze: ik ben zo'n slechte kok. Terwijl iedereen kan koken. Het is niet zo moeilijk.''

Om er absoluut zeker van te zijn dat de recepten écht kloppen en door iedereen te maken zouden zijn, heeft Hemsley de maaltijden telkens weer getest. En vooral: laten testen. Door familieleden, vrienden en kennissen. ,,De belangrijkste vraag was telkens: zou je het weer maken? Alleen recepten bij wie ik telkens 'ja' als antwoord kreeg, mochten in het boek komen.''

Volgens Hemsley komen ook ervaren koks aan hun trekken. Een paar trucjes kun je best van deze thuiskoks overnemen, vindt ze. ,,Je hebt zo'n zes of zeven kruiden en kruidenmengsels nodig om een betere kok te worden. Zet die op een blad op het aanrecht, een smaakplateau. Zet dat niet te dicht bij het vuur, maar wel onder handbereik. Zet daar ook een goede olijfolie bij, een kookolie, chilivlokken, azijn, harissa of kerriepoeder. Je hebt echt niet veel nodig.'' In haar boek geeft Hemsley ook aan wat je kunt gebruiken als je een van de ingrediënten niet zo lekker vindt. Ik wil zorgen voor inspiratie, niet regels dicteren. Voel je vrij of wat dan ook zelf toe te voegen.''

Recept

Kruidig lamsvlees in aubergineschuitjes

Dit snel gekruide lamsgehakt kan op verschillende manieren geserveerd worden – bijvoorbeeld in een wrap, of op een pizza – maar het is vooral erg lekker in deze aubergineschuitjes. Voeg noten of zaden aan het mengsel toe; voor mij zijn pistachenoten favoriet, omdat deze het gehakt een bijzondere textuur geven. Sprenkel er eens yoghurt of knoflookyoghurt over.

Voor 8 kleine schuitjes/voor 4 personen

4 aubergines

zeezout en zwarte peper

1½ eetl. kokosolie of ghee

Voor het gekruide lamsgehakt

1 ui, fijngesneden

500 g lamsgehakt

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 theel. gemalen komijnzaad

½ theel. chilivlokken, liefst aleppopeper (pul biber)

2 eetl. tomatenpuree

150 ml heet water

1 kleine handvol pistachenoten, grof gehakt (naar keuze)

sap van ½ citroen

1 handvol muntblaadjes

naturel yoghurt of knoflookyoghurt, om te besprenkelen

(Je kunt in plaats van lamsgehakt ook rundergehakt of een andere soort gehakt gebruiken. Vervang het gehakt door quinoa of linzen voor een gerecht zonder vlees.)

Bereiding